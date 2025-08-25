ಮೈಸೂರು: ಈ ಬಾರಿ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಬಾನು ಮುಸ್ತಾಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಆದ ಯದುವೀರ ಒಡೆಯರ ಬಾನು ಮುಸ್ತಾಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂದರ್ಶನದ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದಸದ ಯದುವೀರ ಒಡೆಯರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ನಾನೂರು ವರ್ಷದ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಯನ್ನಾ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಯದುವೀರ್ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡಬೇಕು: ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಖ್ಯಾತ ಲೇಖಕಿಗೆ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ಬರಹಗಾರ್ತಿ ದೀಪಾ ಬಸ್ತಿ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾರವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಸೀದಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಹಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲ ಶಾಘನೀಯವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ದಸರಾ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನಲೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೂರು ವರ್ಷದ ಪರಂಪರೆಯಿದೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡಾ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯಾರ ಭಾವನೆಗೂ ಧಕ್ಕೆ ಕೊಡದೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರಾ ಎಂಬ ಸಹಜವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ.ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಮಾನವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವವಿದೆಯಾ?: 2023ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೆ. ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಇಂತಂಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಮೂಡುತ್ತಿವೆ. ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗತ್ತಾರೆ. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯ ವಿಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವವಿದೆಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವಿದೆಯಾ ಅವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ ಎಂಬುವುದು ನಮಗೆ ಸಹಜವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ.
ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಧರ್ಮ ವಿರೋಧ ಕುರಿತು ವಾಗ್ದಾಳಿ: ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಿರ್ಮಾನವಿದೆ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ ಹೇಗೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸೃಷ್ಠಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗಾಳಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ವಾಯತ್ವತೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ಮಳವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮಠಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ತರವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಯತ್ವತೆಯನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದಸರಾ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲ: ದಸರಾ ಒಂದು ಧಾಮಿ೯ಕ ಆಚರಣೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡಲೇಬೇಕು.ಇದು ಅಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಇದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು , ಯುವ ದಸರಾ ಆಹಾರ ಮೇಳೆ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಗರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಜನ ಬರುತ್ತಾರೆ. ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಮಾಡಿ, ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿರಬಹುದು ಅದನ್ನಾ ಸಂರಕ್ಷಿರುವುದಾಗಿರಬಹುದು ಇದನ್ನ ಕೇವಲ ದಸರಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ನಿರಂತರ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರಕಾರ ನಿಲ್ಲಲೆಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂಬಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು: ಅರಮನೆಯಿಂದ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿಲುವು ನಾವು ಯಾವತ್ತು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲಾ. ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಜನರ ಆಕ್ಷಾಂಕ್ಷೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಏನೆ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದರು ನಮ್ಮ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನೆನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುವುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ.ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಯಾರ ಭಾವನೆಗೂ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದ ಹಾಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.
ಅರಮನೆ ದಸರಾ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಗೌರಿಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಧರ್ಮ ಪದ್ದತಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅರಮನೆ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅರಮನೆಯಿಂದಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 2023 ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರ ನಿಲುವು ಏನು?, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರಾ ಎನ್ನುವುದು ಅವರು ಹೇಳಲಿ ಎಂದು ಯಧುವೀರ ಒಡೆಯರ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
