ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಹರೀಶ ಮಾಂಬಾಡಿ
ಬಂಟ್ವಾಳ(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊಡಂಕಾಪುವಿನ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲಾ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು, ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ತಮ್ಮಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಶಾಲೆಯ 79 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 164 ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೊ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಜಲ ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 796 ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
"2019ರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಅವರೇ ಪಾಠ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ರೋಯ್ಸ್ಟನ್ ಲೋಬೋ, ಜೀವನ್, ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್, ಅಕ್ಷಿತಾ, ಧನ್ಯಶ್ರೀ , ಪ್ರಶ್ಮಿತಾ, ಶರ್ವಿನ್, ರಿಜ್ವಾನ್, ಲಿಖಿತ ಇವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಭಗಿನಿ ವೀರಾ ಅವರು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ" ಎಂದು ‘ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್’ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೊ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಒಂದು ಇಂಗುಗುಂಡಿ ಸುಮಾರು 339 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ 79 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 164 ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡುವ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ, ಜೀವನದ ಪಾಠವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಹಸಿರು ಭವಿಷ್ಯ ಪರಿಸರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಜೂನ್ನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 'ಪ್ರತಿ ಮಳೆ ಹನಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ, ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ' ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯದೊಂದಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
ರಜೆ ಸದುಪಯೋಗ: ಶಾಲಾ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಹೆತ್ತವರ ಸಹಾಯ ಪಡೆದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸ್ವತಃ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಮಳೆಯ ರಜೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 3×2×2 ಅಡಿ ಅಳತೆಯ ಇಂಗುಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಠದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪಾಠದ ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಜೀವನ ಪಾಠ ತಿಳಿಯುವಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ, ನೆರೆಮನೆಯವರಲ್ಲಿಯೂ ನೀರು ಇಂಗಿಸುವ ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 3x2x2 ಅಡಿ ಇಂಗು ಗುಂಡಿಯ ಒಟ್ಟು ಗಾತ್ರ 12 ಘನ ಅಡಿಯಾಗಿದ್ದು, 164 ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಗೆ 55,650 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಇಂಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಗು ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡರೆ 339.33 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಇಂಗುತ್ತದೆ. 164 ಇಂಗುಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಗೆ 55,650 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಇಂಗಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಇಂಗುಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಆಳಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಸರಪ್ರಿಯರಿಂದ ಶ್ಲಾಘನೆ ದೊರೆತಿದೆ.
ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು?:
- ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಅರಿವು ಮೂಡುತ್ತದೆ.
- ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
- ಭೂಗರ್ಭದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.
- ನೀರಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪುಸ್ತಕವಲ್ಲ, ಬದುಕು ಕಲಿಸಬೇಕು.
- ಇಂಗುಗುಂಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪಾಠವು ನೀರು ಉಳಿಸುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ವೀರಾ ಪಿಂಟೊ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸುಮಾರು 794 ಇಂಗುಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇನೆ. ಸುಮಾರು ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೋ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ'' ಎಂದರು.
"ನಾನು ಸತತ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮನೆಯವರ ಸಹಾಯವೂ ದೊರೆಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ನೆರೆಕರೆಯವರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಬಾವಿಯಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ಒರತೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರೋಸ್ಟನ್ ಲೋಬೊ ಹೇಳಿದರು.
"ನಾನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎರಡು ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಳೆನೀರಿನ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಫಾಯಿಝಾ ಹೇಳಿದರು.
ಇಂಗುಗುಂಡಿಗಳು ಎಂದರೇನು?: ಇಂಗುಗುಂಡಿಗಳು (Percolation Pits) ಎಂದರೆ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ನೆಲದೊಳಗೆ ಹಾಯಿಸಲು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಗುಂಡಿಗಳು. ಇವು ಮಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಭೂಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಭೂಗರ್ಭದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಉಪಾಯ.
