ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಮಳೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ, ದರ ಕುಸಿತ; ರೈತರು ಕಂಗಾಲು

ಅತಿವೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಮೊದಲೇ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಅನುಭವಿಸಿರುವ ರೈತರಿಗೆ, ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದ ಸ್ಥಿತಿಯಂತಾಗಿದೆ.

Rain damages onion crop
ಮಳೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ (ETV Bharat)
Published : October 10, 2025 at 10:37 AM IST

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದೆಡೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆದ ರೈತರು, ಬೆಲೆ ಕುಸಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈಗ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.

ಅತಿವೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಮೊದಲೇ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಅನುಭವಿಸಿರುವ ರೈತರಿಗೆ, ಈಗ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದ ಸ್ಥಿತಿಯಂತಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಮುಚ್ಚುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ.

ಸೂಕ್ತ ದರ ಬಾರದ ಹಿನ್ನಲೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿಯೇ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಲಾಭ ಬರಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾನಿ‌. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ಜಮೀನಲ್ಲಿಯೇ ಗಳೆ ಹೊಡೆದು ಮರಳಿ‌ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Rain damages rice crop
ಮಳೆಗೆ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿ (ETV Bharat)

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಗಡ್ಡಿ ಇವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸರ್ವೆ ನಂ 225 ರಲ್ಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಈಗ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದ್ದರಿಂದ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೂ, ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಮರಳಿ ಬರಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದರೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಕಟಾವು ಮಾಡಿದರೂ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೂಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಮುಚ್ಚಿ ಭೂಮಿ ಹದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತ ಗುರಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಗಡ್ಡಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಮಳೆ ಆರ್ಭಟ- ಭತ್ತ, ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ: ಗುರುವಾರ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುರಿದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಗಂಗಾವತಿ, ಕನಕಗಿರಿ ಮತ್ತು ಕಾರಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಮತ್ತು ಬಾಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ.

ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಮಳೆ ಸತತ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಸಮಯ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಸುರಿದಿದೆ. ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಗಂಗಾವತಿ ಮತು ಕಾರಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ನೆಲಕ್ಕೊರಗಿದೆ.
ಆನೆಗೊಂದಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಜಂತಕಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಲಭಿಸಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ ಕನಕಗಿರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಪಪ್ಪಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳು ಮಳೆ, ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿವೆ. ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನೆಗೊಂದಿ ಹೋಬಳಿಯ ಬಸಾಪಟ್ಟಣ, ಹೇರೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಭಟ್ಟರನರಸಾಪುರ, ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ, ದಾಸನಾಳ, ಮರಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಜಂಗಮರ ಕಲ್ಗುಡಿ, ಶ್ರೀರಾಮನಗರ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ಉಳೇನೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಲಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಭತ್ತ ನೆಲಕ್ಕೊರಗಿದೆ.

ನೆಲಕ್ಕೊರಗಿದ ಭತ್ತದ ತೆನೆಯಿಂದ ಕಾಳು ಉದುರುವ ಸಂಭವವಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ, ನಾಟಿ ಬೀಜಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತೀಗ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಭತ್ತ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅಭಿಲಾಷ, "ಗಂಗಾವತಿ ಮತ್ತು ಕಾರಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದ ಭತ್ತ ನೆಲಕ್ಕೊರಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಾನಿಯಾದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನು ಲಭಿಸಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದರು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಯೋಗೇಶ್ವರ, "ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕನಕಗಿರಿ ಮತ್ತು ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾನಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಲಭಿಸಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅ.15ರ ವರೆಗೆ ಮಳೆ: 14 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್

