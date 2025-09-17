ETV Bharat / state

ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಆಚರಣೆ: ಭಕ್ತರಿಂದ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರೊಟ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹ

ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.

BAGALKOTE KADASIDDESHWARA GOD JATRA ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಪಟಾಕಿ ಜಾತ್ರೆ
ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಭ್ರಮ (ETV Bharat)
ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು.

ಹೌದು, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಪಟಾಕಿ ಜಾತ್ರೆ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಈ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಜರುಗಿತು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿಂದಲೇ‌ ಹೂವಿನಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಹರಕೆಯಂತೆ ದೀರ್ಘ ದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಭಕ್ತಿ ಮೆರೆದರು.

15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನ್ನದಾಸೋಹ: ಜಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದಾಸೋಹ ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ತರಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೀ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬುತ್ತಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.

ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರೊಟ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತ್ರೆಯ ದಿನದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7ರ ವರೆಗೂ ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೀರ್ಘ ದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೀ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪಾವನರಾದರು. ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇಡ್ಲಿ, ವಡಾ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ ಹೀಗೆ ತರಹೇವಾರಿ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀಡಿದರು.

ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು. ಬಳಿಕ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ, ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಪಟಾಕಿಯಿಂದ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ‌ಹಾಳಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರೂ ಭಕ್ತರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭಯ ಇರುತಿತ್ತು. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪಟಾಕಿ, ಸಿಡಿಮದ್ದು ಸಿಡಿಸಲು ಆಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ಈಗ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಭಕ್ತರ ಹರಕೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಖಾಸಗಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂದ್​, ಎಪಿಎಂಸಿ ತರಕಾರಿ ಶುರು: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ

BAGALKOTEKADASIDDESHWARA GOD JATRAಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಪಟಾಕಿ ಜಾತ್ರೆKADASIDDESHWRA FAIR

