ಮೈಸೂರು: ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಮರಿ ಆನೆಗೆ ಬಳ್ಳೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ - BABY ELEPHANT RESCUED

ಸದ್ಯ ಆನೆಮರಿಯನ್ನು ಪೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಆನೆಗೆ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

BALLE ELEPHANT CAMP MYSURU ಆನೆ ಮರಿ ರಕ್ಷಣೆ ಬಳ್ಳೆ ಶಿಬಿರ
ಮೈಸೂರು: ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಮರಿ ಆನೆಗೆ ಬಳ್ಳೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 21, 2025 at 2:01 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಮರಿ ಆನೆಗೆ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇರಳದ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ನಾಗರಹೊಳೆ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳ್ಳಿ ಸಮೀಪ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಮರಿ ಹೆಣ್ಣಾನೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ತಾಯಿ ಮಡಿಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಆನೆಯ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಬಳ್ಳೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಉಪಚಾರ: ಕೇರಳ ಗಡಿದಾಟಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಡಿ.ಬಿ. ಕುಪ್ಪೆ ಅರಣ್ಯಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಡಗದ್ದ ಬಳಿ ಎರಡು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಮರಿ ಆನೆಮರಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅದನ್ನು ಬಳ್ಳೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆನೆ ಮರಿಗೆ ಮೇಕೆ ಹಾಲು ನೀಡಿ ರಕ್ಷಣೆ: ಪಶುವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮ, ಹಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ (ಆಡು) ಹಾಲನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಆನೆ ಮರಿಗೆ ಕುಡಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದರೆ, ಮರಿ ಆನೆಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಮೇಕೆ ಹಾಲಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗಲಾಗಿತ್ತು. ಮೇಟೆಕುಪ್ಪೆ ಉಪವಿಭಾಗದ ಎಸಿಎಫ್​ ಮಧು, ವಯನಾಡು ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಎಫ್​ ವರುಣ್​ ಹಾಗೂ ಎಸಿಎಫ್​ ಅಜಿತ್​ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆನೆ ಮರಿಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸವಾಲಾದ ಮರಿ ಆನೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ಮರಿಯಾನೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಮಡಿಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಆನೆ ಮರಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೂಲಕ ತಾಯಿ ಆನೆ ಹುಡುಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪುಲಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೋಧನೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ, ಯಾವುದೇ ಆನೆ, ಆದರ ತಾಯಿ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಬಂದರೆ ಮರಿಯನ್ನು ಅದರ ಬಳಿ ಇಟ್ಟು ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಟೆಕುಪ್ಪೆ ಉಪವಿಭಾಗದ ಎಸಿಎಫ್ ಮಧು ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮರಿ ಆನೆಯನ್ನು ಬಳ್ಳೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತ, ತಾಯಿಗಾಗಿ ವಯನಾಡು ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

