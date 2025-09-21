ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜನಗಣತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ
ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಜಾತಿ ಜಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 21, 2025 at 3:23 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: "ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಜನಗಣತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು" ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, "ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಂತಹ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಿದೆಯೋ?. ಯಾಕೆ ಇಂತಹ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೋ ಎಂದು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದರು.
"ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಂಜುನಾಥನ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ಕೊಡಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೈ ಹಾಕಿತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾಡ ದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದರು.
"ಈಗ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಕಲ್ಲು ಹಾಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಣಪತಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಅನೇಕ ಕಡಿವಾಳಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಮುಖೇನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಬಿಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕಲ್ಲು ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳದೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ" ಎಂದರು ಟೀಕಿಸಿದರು.
"ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಎರಡು ವಾರವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶರಣ್ ಪಂಪ್ವೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ ಎಂದು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಜಾತಿ ಜಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
"ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂ ಆದವರು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡದೆ, ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹಾಗೂ ಟಿಪ್ಪು, ನಿಜಾಮರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಾಚಿಸುವಂತೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ ಎಂಬಂತೆ ಯಾರು ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ" ಎಂದರು.
"ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಶಾಪವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಜನ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇವರ ಷಡ್ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಆಗುವುದು ಬೇಡ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಎಂದು ಬರೆಯಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
"ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಎಷ್ಟು ದುಷ್ಟರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇವರು 47 ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಜಾತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟವರು?. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಂವಿಧಾನ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಲೆ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಬಿವೈವಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಸಿಎಂ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಇಂತಹ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಬರಬಾರದಿತ್ತು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಸಿಎಂನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತಾ ಎಂದು ಮಾತನಾಡುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಿರಿ. ಈಗಲೂ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡೆಯಬೇಡಿ" ಎಂದು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹರಿಯಾಯ್ದರು.
ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಎಂದು ಬರೆಯಿಸಿ: "ಎರಡು ದಿನ ನಡೆದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರ ಚಿಂತನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಪಂಥ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಅಂತಾನೇ ಬರೆಯಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದ ಜನ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ: "ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದ ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಜನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಯಸಿರುವಂತದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದಾಗ ದೇಶದ ಅಭಿವದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 24ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಚಳವಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಾವಣಗೆರೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ: ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಯುವಕ- ಯುವತಿಯರು