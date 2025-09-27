ಚಾಲಕರ ಮೇಲೆ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಆಟೋ ಗ್ಯಾಂಗ್: ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿ
ಚಾಲಕರ ಮೇಲೆ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಆಟೋ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : September 27, 2025 at 6:14 PM IST
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ (ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ): ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಆಟೋ ಗ್ಯಾಂಗ್, ಅಲ್ಲಿಂದ 100 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಮುನಿರಾಜು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಹೊರವಲಯದ ಅಲಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 25ರ ರಾತ್ರಿ 1:30ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಯಿತು. ಆಗ, ನಾನು ಲಾರಿಯನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮೊದಲು ಗ್ಲಾಸ್ ಒಡೆದುಹಾಕಿದ್ರು. ಆಗ ನಾನು ಗಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದೆ. ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕವರು, ದುಡ್ಡು ಕೊಡು, ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಎಂದು ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದರು. ನಾನಾಗ ಓಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ 68 ಸಾವಿರ ನಗದು, ಪರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾರಿಯಾದ ಆಟೋ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೂ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಚಾಲಕ ಯಶ್ವಂತ್ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, 'ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ರೈತರ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೆಲಮಂಗಲ ಬಳಿಯ ದಾಸನಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿ, ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಕೊಟ್ಟ 2.5 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಗಾಡಿಯ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದತ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆವು. ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಅಲಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಆಗ, ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿಯ ಗಾಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿದರು. ಗಾಡಿ ಕೀ ಎತ್ಕೊಂಡ್, ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ 2,5 ಲಕ್ಷ ಹಣ, ಜೇಬಿನಲ್ಲಿದ್ದ 2 ಸಾವಿರ ಹಣವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್, ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಪರಾರಿಯಾದರು. ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾಲಕರ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಚಾಲಕರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಅಟ್ಟಹಾಸದ ವಿರುದ್ದ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಮಾದನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ವಾಹನಗಳ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಡೆದು ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಆರೋಪಿಗಳು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದ ಆಟೋವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಎಎಸ್ಪಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಹೊರವಲಯದ ಅಲಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ನಿಂತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಆಟೋ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಹೆದರಿಸಿ, ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ಒಡೆದು ಒಂದು ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ಬಳಿ 2 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ಬಳಿ 68 ಸಾವಿರ ಹಣವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಂ ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
