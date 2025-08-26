ETV Bharat / state

ಲೇಖಕಿ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್‌ ಅವರಿಗೆ ಬಾಗಿನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ ಕಲಾವಿದೆ ಶಶಿಕಲಾ - MYSURU DASARA

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಸಾಹಿತಿ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅವರಿಗೆ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದೆ ಶಶಿಕಲಾ ಬಾಗಿನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.

ಹಾಸನ: ಈ ಬಾರಿಯ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬೂಕರ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ, ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್‌‌ ಅವರಿಗೆ ಕಲಾವಿದೆ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರು ಪಾರಂಪರಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಿನ ನೀಡಿ ಶುಭ ಕೋರಿದರು.

ಹಸಿ ಅಕ್ಕಿ, ಅರಿಶಿನ-ಕುಂಕುಮ, ಸಕ್ಕರೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಹಣ್ಣು-ಹೂವು, ಬಳೆ ಎಲೆ, ಅಡಿಕೆ ಹಾಗು ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಬಾಗಿನವನ್ನು ಶಶಿಕಲಾ ಮತ್ತವರ ಅವರ ತಂಡ ಸೋಮವಾರ ಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಶಿಕಲಾ, "ಈ ಬಾಗಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ, ಕನ್ನಡದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಬಾನು ತಾಯಿಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಹಾರೈಕೆಗಳಿವೆ" ಎಂದರು.

"ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಬಾನು ಅವರನ್ನು ದಸರಾ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂದ ಗೌರವ. ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಗೌರವ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾಡಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಗೌರವ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೂಕ‌ರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಬಾನು ಮುಸ್ತಾಕ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದವರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯ ಹೃದಯದ ದೀಪವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಬೆಳಗಿಸಿದ ಅವರ ಕೃತಿಗಳು, ಕನ್ನಡದ ಅಂಚುಗಳಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೆಳಕು ಹರಿಸಿವೆ. ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕೇವಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಬಾನು ಮುಸ್ತಾಕ್ ತಾಯಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬಡವರ, ಹಿಂದುಳಿದವರ, ಹೋರಾಟಗಾರರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ನಾನು ಕಲಾವಿದೆಯಾದರೂ, ನನ್ನ ಬಾಗಿನ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಗೌರವ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ನೆನಪು" ಎಂದು ಶಶಿಕಲಾ ಅಭಿಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಲಾವಿದೆ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರು ಬಾಗಿನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದು ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ತುಂಬು ಹೃದಯವಂತೆಯಾದ ಕಲಾವಿದೆಯೊಬ್ಬರು ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಬಾಗಿನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯವೇ ನಮಗೆ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಭಾವಗಳೇ ನನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಭಿನಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರ ಪಯಣ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳು, 50 ಸೀರಿಯಲ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೂರಾರು ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೂ, ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಶಶಿಕಲಾ ಕೇವಲ ಕಲಾವಿದೆಯಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿಯಾಗಿಯೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರು. ಅವರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ 'ಅಮ್ಮನ ಮಡಿಲು ಟ್ರಸ್ಟ್' ಮೂಲಕ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ವೃದ್ಧರಿಗೆ, ಆಶ್ರಯ, ಆಹಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆಶ್ರಮವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಅನೇಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ತಂದಿದೆ.

