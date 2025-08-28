ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಚ್.ಪಿ.
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ(ಬೆಂ.ಗ್ರಾಮಾಂತರ): ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯ ಗಾತ್ರದ ವಿವಿಧ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲಂಬೋದರನ ಮೂರ್ತಿಗಳು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗೆ ಮನ್ನಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಜ್ಯೋತಿ ಶಾಂತರಾಜು ಅವರು ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಕಲಾವಿದೆ.
ಶುದ್ಧ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ಲೇಡ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಜ್ಯೋತಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ (mm) ಮತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ (cm) ಅಳತೆಯ ವಿವಿಧ ಆಕಾರದ ಮನಮೋಹಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇವರು ಮಾಡಿದ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಗಣಪನ ಮೂರ್ತಿಯ ಅಳತೆ ಕೇವಲ 1.2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ಮೂರ್ತಿಗೆ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯ ಗರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂಲತಃ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ದ್ವಾರಾಳು ಗ್ರಾಮದವರಾದ ಜ್ಯೋತಿ ಕಲೆಯನ್ನೇ ಉಸಿರಾಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾಗಿರುವ ಜ್ಯೋತಿ, ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಮೂಲಕ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಕುಂಭ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನುಗ್ಗೆ ಹೂವಿನ ಗಾತ್ರದ ಗಣಪ: ಕುಂಭ ಕಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಜ್ಯೋತಿ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಮೊದಲಿಗೆ 2.2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಚೀವರ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಗೌರವ ಲಭಿಸಿತ್ತು. 2023ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯ ಐದು ವಾದ್ಯ (Music) ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಅವರ ಕೈಗಳಿಂದ ಆಕಾರ ಪಡೆದ ಡೋಲು ಗಣಪತಿ, ವೀಣೆ ಗಣಪತಿ, ತಬಲಾ ಗಣಪತಿ, ಓಲಗ ಗಣಪತಿ ಹಾಗೂ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಗೌರವ ಕೂಡ ಲಭಿಸಿದೆ. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗಣಪನ ಮೂರ್ತಿ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದೆ ಜ್ಯೋತಿ ಕೇವಲ 1.2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯ ಕೇವಲ ನುಗ್ಗೆ ಹೂವಿನ ಗಾತ್ರದಷ್ಟೇ ಗಣಪನ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಮೂರ್ತಿಯು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ: ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜ್ಯೋತಿ ಶಾಂತರಾಜು, ''ನನಗೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಮಾಧಾನ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ತಾಸು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ಕಲಿತಿರುವ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಹಂಬಲ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುಬೇಕು. ಅವರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
''ನಾನು ಮೊದಲು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು 2.2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ. ಬಳಿಕ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯ ಐದು ವಾದ್ಯ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಚೀವರ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಗೌರವ ಲಭಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಎಂಎಂ ಅಳತೆಯ ಚಿಕ್ಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ 1.2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯ (ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್) ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ'' ಎಂದರು.
ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ: ''ಏನನ್ನೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡದೇ, ಕೇವಲ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಕಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಳಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶn ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಲೆ ಕಂಡು ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಉತ್ಸಾಹ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಸರ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಹಣ ನೀಡಿ, ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಶಾಂತರಾಜು.
