ರಾಜ್ಯದ 4 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು 14 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡಲು ಅನುಮೋದನೆ - HPV VACCINATION

Published : July 20, 2025 at 8:23 AM IST

HPV ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಕುಟುಂಬಗಳ PHH Ration card ಹೊಂದಿರುವ 14 ವಯಸ್ಸಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಬಿಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2 Doseಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದುಗಳನ್ನು KTPP ಕಾಯ್ದೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ KSMSCL ಮುಖಾಂತರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ವಿಭಾಗದಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕು. HPV ಲಸಿಕೆಯನ್ನು The Federation of Obstetric and Gynecological Societies of India (FOGSI) ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನಯ ನೀಡಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

