ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಹರಿದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು: ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 7 ಜನರ ಬಲಿ ಪಡೆದ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ - BMTC BUS RUN OVER PASSENGER

ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್​ ಅವಾಂತರ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಂದಿಯನ್ನು ಅದು ಬಲಿ ಪಡೆದಿದೆ.

BMTC BUS RUN OVER PASSENGER
ಕಿಲ್ಲರ್​ ಬಿಎಂಟಿಸಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಲಿ (ETV Bharat)
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಹರಿದ ಪರಿಣಾಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಇಂದು (ಬುಧವಾರ) ಮುಂಜಾನೆ ಜಯನಗರದ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸಂಪಂಗಿ (64) ಮೃತಪಟ್ಟ ದುರ್ದೈವಿ.

ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಪಂಗಿ ಅವರು ಇಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಗದ ಬಸ್ ಹತ್ತುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಹತ್ತುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸದ ಚಾಲಕ ಬಾಗಿಲು ಬಂದ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಪಂಗಿ ಅವರ ಕೈ ಬಸ್‌ನ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಸ್ ಹರಿದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಅವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜಯನಗರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಕಿಮ್ಸ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಾವು: ನಗರದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 18ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 20ರ ವರೆಗೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್‌ಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 7 ಮಂದಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

  1. ಜುಲೈ 18ರಂದು ಪೀಣ್ಯದ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸುಮಾ ಎಂಬುವರು ಸಾವವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು‌. ಚಾಲಕನ‌ ಬದಲು ನಿರ್ವಾಹಕ ಬಸ್ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು.
  2. ಜುಲೈ 22ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿಯಾದ ಪರಿಣಾಮ ಹಿಂಬದಿ ಕೂತಿದ್ದ ವಳ್ಳಿಯಮ್ಮ ಎಂಬಾಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
  3. ಜುಲೈ 29ರಂದು ಪೀಣ್ಯ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್‌ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ದೇವೆಂದ್ರಪ್ಪ ಎಂಬುವರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
  4. ಜುಲೈ 30ರಂದು ಮಡಿವಾಳ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ವೃದ್ಧೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ ಆಕೆಯೂ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದರು.
  5. ಆಗಸ್ಟ್ 13ರಂದು ರೂಪೇನ ಅಗ್ರಹಾರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಜಾಫರ್ ಎಂಬವರ ಬೈಕ್‌ಗೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿತ್ತು. ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಜಾಫರ್ ಮೇಲೆ ಬಸ್ ಹರಿದು ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
  6. ಆಗಸ್ಟ್ 19ರಂದು ಸಂಜಯನಗರ ಬಳಿ ಬೈಕ್‌ಗೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮಗುವಿಗೆ ಉಪಹಾರ ತರಲು ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರೋಷನ್ ಎಂಬುವರು ದಾರುಣವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
  7. ಇಂದು (ಬುಧವಾರ) ಜಯನಗರದ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಸ್​ ಹರಿದು ಸಂಪಂಗಿ (64) ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಯ ಆಧಾರದ ಚಾಲಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಲಾರಿಗಳಂತಹ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್‌ಗಳ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಬಸ್‌ಗಳ ಚಾಲನೆಗೆ ನೇಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು.

