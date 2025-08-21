ETV Bharat / state

ಕಾಪು: ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ತಾಣ ಕೈಪುಂಜಾಲು - ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರಿಂದ 'ಸಫರ್ ಝಿಯಾರತ್' - ANNUAL URUS

ಸಯ್ಯದ್ ಅರಭೀ ವಲಿಯುಲ್ಲಾಹಿಯವರ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಉರೂಸ್ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಉರೂಸ್ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು (ETV Bharat)
Published : August 21, 2025 at 5:47 PM IST

ಕಾಪು (ಉಡುಪಿ): ಕಾಪು ತಾಲೂಕಿನ ಕೈಪುಂಜಾಲು ದರ್ಗಾ ಹಿಂದೂಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ, ಸಮುದ್ರ ಕಿನಾರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಂದರ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾಣ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಯ್ಯದ್ ಅರಭೀ ವಲಿಯುಲ್ಲಾಹಿಯವರ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಉರೂಸ್ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಫರ್ ಝಿಯಾರತ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಕಾಪು ಕಡಲ ತಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ಶ್ರೀಯಾನ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ದರ್ಗಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನ ಸಫರ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಬುಧವಾರ ಸಫರ್ ಝಿಯಾರತ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕೇರಳದಿಂದ ಭಟ್ಕಳದವರೆಗಿನ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ.

ಸುಮಾರು 150 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ಈ ದರ್ಗಾದ ಉರೂಸ್ ಕಾಪು ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಉರೂಸ್ ಕಮಿಟಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾದ ಒಳಗೆ ಪ್ರತೀ ದಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಿಂದೂಗಳೇ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಇನ್ನೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ.

ಸಯ್ಯದ್ ಅರಭೀ ವಲಿಯುಲ್ಲಾಹಿಯವರ ದರ್ಗಾ (ETV Bharat)

ವಾರ್ಷಿಕ ಉರೂಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಹಿ ಗಂಜಿ (ಪಾಯಸ) ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಿಂದೂಗಳು ಕೂಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಬೆಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಖರ್ಜೂರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಹರಕೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.

ಸಿಹಿ ಗಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಪ್ರಮೋದ್ ಕಟಪಾಡಿ, 'ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾಣ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರೂ ಇಲ್ಲಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಉರೂಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಮುಸ್ಲಿಂರ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂದೂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದವರೂ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮೀನುಗಾರ ಸಮುದಾಯದವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾವಿದ್ದರೂ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷವೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಉರೂಸ್ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಟ್ಕಳ, ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹರಕೆಯನ್ನೂ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಉರೂಸ್ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಉರೂಸ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಾರ್ಷಿಕ ಉರೂಸ್ ಸಂಪನ್ನ (ETV Bharat)

ವಾರ್ಷಿಕ ಉರೂಸ್ ಸಂಪನ್ನ (ETV Bharat)

