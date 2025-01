ಶಿಕ್ಷಣದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ವರದಿ-2024: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಕುಸಿತ

ETV Bharat / state

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ: 2024 ರಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 71.1 ರಷ್ಟು 6-14 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯ ಶೇಕಡಾವಾರು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ 2022 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ (ಶೇ 76) ಶೇ 5 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 15-16 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಶೇ 2.8ರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ.

15-16 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕಿಯರು ಬಾಲಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. 15-16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕರಿಗೆ (ಶೇ 67.2) ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಶೇ 7.8 ಹೆಚ್ಚು ಬಾಲಕಿಯರು (68.3%) ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 6-14 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ ಕೇವಲ ಶೇ 28.5 ರಷ್ಟಿದೆ.

ಎಎಸ್ಇಆರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 6-14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು 2022 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಶೇಕಡಾ 76 ರಿಂದ 2024 ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 71 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇಕಡಾ 69 ರಷ್ಟಿದ್ದ 2018 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಈಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಶೇ 83ರಷ್ಟು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 60ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಶೇ.22ರಷ್ಟು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಥವಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 60ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು 2022 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 17 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ಈ ವಯಸ್ಸಿನವರ ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇಕಡಾ 95 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇಕಡಾ 90 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಅಂಕಗಣಿತ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು: ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಶೇ 31ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 3ನೇ ತರಗತಿಯ ಶೇ 23ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಕಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲರು. 5ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 19 ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 35ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗಾಕಾರ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬಲ್ಲರು.

ಶಾಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಶಾಲೆಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು 2010 2018 2022 2024 ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ ಭೇಟಿಯ ದಿನದಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಾಲೆಗಳು 96 97.5 99.6 99.3 ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ತಯಾರಿಸಲು ಅಡುಗೆಮನೆ / ಶೆಡ್ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳು 92.9 93 92.4 92.5 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಶಾಲೆಗಳು 17.3 13.4 22.9 23.7 ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು 7 9.9 9.3 9.5 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ಶಾಲೆಗಳು 75.8 76.8 67.8 66.8 ಒಟ್ಟು 100 100 100 100 ಶೌಚಾಲಯ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಶಾಲೆಗಳು 5.6 3.3 4.5 3.7 ಶೌಚಾಲಯವಿದ್ದರೂ ಅವು ಬಳಸಲಾರದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು 56 25.9 24.2 15.7 ಬಳಸಬಹುದಾದ ಶೌಚಾಲಯ ಹೊಂದಿದ ಶಾಲೆಗಳು 38.4 70.8 71.4 80.7 ಒಟ್ಟು 100 100 100 100 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲದ ಶಾಲೆಗಳು 18.2 7.6 8.5 6.5 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯವಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕರುವುದು 31.1 18.8 10.5 4.9 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯವಿದೆ, ಬೀಗ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಳಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ 18.9 7.1 14.1 11 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಇದೆ, ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ 31.8 66.4 67 77.7 ಒಟ್ಟು 100 100 100 100 ಲೈಬ್ರರಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಲ್ಲ 7.6 17 17.4 10.5 ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಭೇಟಿಯ ದಿನದಂದು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ 27.6 46.8 30.8 33.3 ಭೇಟಿಯ ದಿನದಂದು ಮಕ್ಕಳು ಲೈಬ್ರರಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದರು 64.8 36.1 51.9 56.3 ಒಟ್ಟು 100 100 100 100 ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳು - 95.3 97.8 97.4 ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಪೈಕಿ, ಭೇಟಿಯ ದಿನದಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು - 87.5 90.6 94.5 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಳಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ 70.6 58.2 67.6 64.2 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಆದರೆ ಭೇಟಿಯ ದಿನದಂದು ಮಕ್ಕಳು ಬಳಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ 16 31.9 21.5 22.1 ಭೇಟಿಯ ದಿನದಂದು ಮಕ್ಕಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು 13.4 9.9 10.9 13.8 ಒಟ್ಟು 100 100 100 100

ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ: 2024 ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ನೀಡುವ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ಶೇ 99.3 ರಿಂದ 99.3 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು ಕಿಚನ್ / ಶೆಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ 0.1 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು 2022 ರಲ್ಲಿ ಶೇ 92.4 ಮತ್ತು 2024 ರಲ್ಲಿ ಶೇ 92.5 ಆಗಿತ್ತು.

ಕುಡಿಯುವ ನೀರು: 2024 ರಲ್ಲಿ ಶೇ 66.8ರಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 2022 ರಲ್ಲಿ ಶೇ 67.8 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಸೌಲಭ್ಯದ ಲಭ್ಯತೆಯು 2022 ರಲ್ಲಿ ಶೇ 9.3 ರಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು 2024 ರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೇ 9.5ರಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಶೌಚಾಲಯಗಳು: 2024 ರಲ್ಲಿ ಶೇ 82.5ರಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳು ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು 2022 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಶೇ 71.4 ರಿಂದ 9.3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರಮಾಣ 2022 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಶೇ 24.2 ರಿಂದ 2024 ರಲ್ಲಿ ಶೇ 15.7 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಬಾಲಕಿಯರ ಶೌಚಾಲಯಗಳು: 2024 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿದ್ದರೂ, ಬೀಗ ಹಾಕಲಾದ ಬಾಲಕಿಯರ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಾಲೆಗಳು 2022 ರಲ್ಲಿ ಶೇ 10.5 ರಿಂದ ಶೇ 4.9 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೀಗ ಹಾಕದ ಆದರೆ ಬಳಸಲಾಗದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ ಹೊಂದಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2022 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಶೇ 14.1 ರಿಂದ 2024 ರಲ್ಲಿ ಶೇ 11ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯ, ಬೀಕ ಹಾಕಲಾರದ ಮತ್ತು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2022 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಶೇ 67 ರಿಂದ 2022 ರಲ್ಲಿ ಶೇ 77.7ಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಂಥಾಲಯ: 2022 ರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 51.9ರಷ್ಟು ಇತ್ತು. ಇದು 2024 ರಲ್ಲಿ ಶೇ 56.3 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬಳಸದ ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ 2022 ರಲ್ಲಿ ಶೇ 30.8 ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಇದು 2024 ರಲ್ಲಿ ಶೇ 33.3 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.



ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇದು 2022 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಶೇ 97.8 ರಿಂದ 2024 ರಲ್ಲಿ ಶೇ 97.4 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ 2022 ರಲ್ಲಿ ಶೇ 90.6 ರಷ್ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಇದು 2024 ರಲ್ಲಿ ಶೇ 94.5 ಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ.

Source:ASER Report-2024

We have attached a file on Annual Status of Education Report (ASER) 2024 Karnataka

