ಹಾವೇರಿ: ಗಣಪತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪರಿಸರದ ಮಹತ್ವ ಸಾರುತ್ತಿರುವ ಅನ್ನದಾತ ಗಣಪತಿ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ!; ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ?

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನ ಅನ್ನದಾತ ಗಣಪತಿ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಯವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪರಿಸರದ ಮಹತ್ವ ಸಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Ganapati
ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣಪತಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಅನ್ನದಾತ ಗಣಪತಿ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ (ETV Bharat)
Published : September 22, 2025 at 10:03 AM IST

ಹಾವೇರಿ: ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿ ಎಂಬ ಕೂಗು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನ ಅನ್ನದಾತ ಗಣಪತಿ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಯವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪರಿಸರದ ಮಹತ್ವ ಸಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ವಿನಾಯಕನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪರಿಸರದ ಕಾಳಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆನೆಯ ಸೊಂಡಿಲಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಭಕ್ತರ ದರ್ಶನ ಆಂಜನೇಯನ ಭುಜದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿರುವ ಗಣೇಶನನ್ನ ನೋಡುವವರೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ ಸಾಲಗೇರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಪರಿಸರದ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳು : ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನ ಮೆಡ್ಲೇರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾತ ಗಣೇಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗಣೇಶನನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದೆ. ಗಣೇಶ ಮಂಟಪದೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿನ ಶಬ್ದ, ಪ್ರಾಣಿಪಕ್ಷಗಳ ಕೂಗು, ಜಲಧಾರೆಯ ಜುಳುಜುಳು ನಿನಾದ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಾಡಿನ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕತೊರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದ ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ, ಕೃಷ್ಣಮೃಗ, ಜಿಂಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಕೃತಿಗಳು ನೈಜತೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಶಬ್ದಗಳು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳು ವಾತಾವರಣವನ್ನೇ ಹಸಿರುಮಯಮಾಡಿವೆ.

ಗಣಪತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದಿರುವ ಭಕ್ತರು (ETV Bharat)

ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು : ಗಣೇಶ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಈ ನಿರ್ಮಾಣ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರಮಠ, ಶಿವನು ಕೈಲಾಸ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕುಳಿತಿರುವುದು, ಶಕ್ತಿದೇವತೆಗಳು ಭಕ್ತರನ್ನ ಭಾವಪರವಶರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ನಂತರ ಗಣೇಶನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗದೆಯನ್ನ ಹಿಡಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಗಣೇಶನನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಜನೇಯ ಮತ್ತು ವಿನಾಯಕನ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಭಕ್ತರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ (ETV Bharat)

ಬೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ದರ್ಶನ : ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶನ ನೋಡಲು ಬೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೋಟ್​​ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾತ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಭಕ್ತರನ್ನ ಹೊತ್ತ ಬೋಟ್‌ಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ತೊರೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೋಟ್ ಸಂಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲವೇ ಬೋಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಗಣೇಶನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಗಣೇಶನ ಮಂಟಪದ ತುಂಬಾ ಹಸಿರು ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗಿಡಮರಗಳ ಆಕೃತಿಗಳು, ಹುಲ್ಲುಹಾಸಿನ ನೆಲಹಾಸುಗಳು ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಭಕ್ತರನ್ನ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವ (ETV Bharat)

ಗಿಡನೆಡಿ ಪ್ರಾಣಿಪಕ್ಷಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ : 'ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿತರಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಸರ ಗಣಪ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜ ಸಾಲಗೇರಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

'ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹೆಚ್ಚು ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಡುಗಳ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಾಣಿಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ. ಇದು ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಡು ಇದ್ದರೆ, ನಾಡು ಗಿಡ ಇದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯ. ಸತತ ಕಾಡು ನಶಿಸುವ ಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಪ್ಲವಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಗಿಡ ನೆಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಿಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಜಗತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ' ಎಂಬ ಇಂಗಿತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೋಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ETV Bharat)

ಸ್ಥಳೀಯ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರ ಎಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯಾದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇವತ್ತು ಅನ್ನದಾತ ಗಣಪತಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ. ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಭೋಟ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ಕಮಿಟಿಯವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ದಾವಣಗೆರೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ: ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಯುವಕ- ಯುವತಿಯರು

