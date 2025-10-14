ETV Bharat / state

ಆಂಧ್ರದ ಐಟಿ ಸಚಿವರು ರಣಹದ್ದಿನಂತೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ: ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಐಟಿ ಸಚಿವರು ರಣಹದ್ದಿನಂತೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 14, 2025 at 3:40 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಐಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಯಾರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ರಣ ಹದ್ದಿನಂತೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಯೋಕಾನ್ ನ ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಶಾ ಅವರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಆಯುಕ್ತರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಲು ಸಮಿತಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಟೈಲ್ಡ್ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಮಜುಂದಾರ್, ಮೊಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಉದ್ಯಮಿಗಳದ್ದು ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಇಂಥ ಭಾವನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆದು. ಕಸ ಹಾಕೋರು ಯಾರು, ಮೇಲಿಂದ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತಾ?. ನಾಗರಿಕರು ಜವಾಬ್ದಾರರು ಆಗಬೇಕು. ನಾಗರಿಕರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯದವರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಐ ಲವ್ ಆರ್​ಎಸ್​​ಎಸ್ ಅನ್ನುವವರು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳೇ: ಐ ಲವ್ ಆರ್​​ಎಸ್​​ಎಸ್ ಅನ್ನುವವರು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳೇ. ಆರ್​​ಎಸ್ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ನೂರು ವರ್ಷ ಆಗಿರಬಹುದು. ನಮಗೂ 135 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ನಾನು ಏಕಾಂಗಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಸಿದ್ದಾಂತ. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. RSS ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ: ಹಿಂದೆ ನಾವು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದಾಗ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರಿಗೂ‌ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರು. ಆಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್‌ಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ನಿರಂತರ ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಎಫ್​ಐಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೋರಾಟದಿಂದ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಕು?. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತೇವಾ? ಎಂದರು.

ಯಾರಿಗ್ರಿ ಹೆದರಿಸುತ್ತಾರೆ ಇವರು?. ನೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ವೇ?. ಇದೇ ತತ್ವವೇ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಮುಗಿಸಲಿಲ್ವಾ?. ಇವರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವಿರುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಿಎಂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಹೋರಾಟಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಹೋರಾಟ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಮದುವೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದುದು, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನುಮತಿ ಬೇಡ್ವಾ?. ಬಿಜೆಪಿಯೇ ಇರಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷವಿದ್ರೂ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆರ್​​ಎಸ್​​ಎಸ್​​ಗೆ ಏಕೆ ಅನುಮತಿ ಬೇಡ. ಅನುಮತಿ ಬೇಕೆಂಬ ಕಾನೂನು‌ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಹತ್ತು ಜನ ದೊಣ್ಣೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕಂದ್ರೆ ಅನುಮತಿ ಬೇಡ್ವಾ. ದೊಣ್ಣೆ ಬೀಸುವವರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕಾ?. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದು ನನ್ನ ಸಲಹೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ. ನಾಳೆ ನಾನು ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದಿಗಳು ನೀಲಿ ಶಾಲು ಹಾಕಿ, ದೊಣ್ಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಥಸಂಚಲನ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಇವರು?. ದೊಣ್ಣೆ ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಬಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರಾ?. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರಲಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಡ. ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಾರದು. ನಾವು ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ‌ ಆಹಾರ, ಉಡುಪು ಹೇಗಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು. ಬಡವರು ತಾನೇ ಹೋಗೋದು. ಯಾಕೆ‌ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿತು ಬದುಕೋಕೆ. ಅಂಥವರ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡೋದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RSS ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತನಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ: ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ

