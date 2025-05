ETV Bharat / state

ರಾಯಚೂರು: ಹಳೇ ವೈಷಮ್ಯದಿಂದ ಯುವಕನ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ, ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ - MURDER IN RAICHUR

ಯುವಕನ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ ( ETV Bharat )

ರಾಯಚೂರು: ಹಳೆ ವೈಷ್ಯಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯುವಕನೋರ್ವನನ್ನು ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಾಣಿಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮಹ್ಮದ್ ಆರೀಫ್(21) ಕೊಲೆಯಾದ ಯುವಕನೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 19 ವರ್ಷ ಮುಜಾಯಿದ್ದೀನ್ ಹಾಗೂ ಮಹ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ ಯುವಕ ಜಾಹೀರಾಬಾದ್ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹತ್ಯೆಗೈದ ಆರೋಪಿಗಳು ಮಾಣಿಕ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ಮದ ವೇಳೆ ಹಳೆ ದ್ವೇಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಹ್ಮದ್ ಆರೀಫ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ನವೋದಯ ‌ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆತನನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಆದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಆತ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.

