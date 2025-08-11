ಮೈಸೂರು: ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯ ತೂಕ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಇಂದು ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನೆ ತೂಕಕ್ಕೆ ಗೌರವಧನವಾಗಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಧನ್ವಂತರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಯಿರಾಂ ಅಂಡ್ ಕೋ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ತೂಕ ಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಲೀಕ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕಾಯಕ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಯಿರಾಂ ಅಂಡ್ ಕೋ: ಕಳೆದ 60 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೈಸೂರಿನ ಧನ್ವಂತರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಸಾಯಿರಾಂ ಅಂಡ್ ಕೋ ತೂಕದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಗಳನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತಮ್ಮ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಸರಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಡಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಗಜಪಡೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಎಂಬುದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ನಾನು ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಜಪಡೆ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ತಾಲೀಮು ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತೂಕ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ಬಳಿಕ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಜಪಡೆ ತೂಕ ತಿಳಿಯಲು ತೂಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತೀಬಾರಿ ತೂಕ ಹಾಕಲು ಒಂದೊಂದು ಆನೆಗೆ 50 ರೂ. ದರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದರು.
ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು 60 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. 20-25 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಆನೆಗಳ ತೂಕ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ತರಬೇತಿಯಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಅರಮನೆಗೆ ಆನೆಗಳ ಪ್ರವೇಶದ ದಿನದಿಂದಲೇ ದಸರಾ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಆನೆಗಳ ಹೆಸರು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ನನಗೆ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ; ನಾಡಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಆನೆಗಳ ಹೆಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲವಾಗುತ್ತವೆ, ಬಲರಾಮ, ದ್ರೋಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯ ದಸರಾ ಆನೆಗಳಾದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೀಗೆ ಮುಂತಾದ ಆನೆಗಳ ತೂಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಜಾನುಬಾಹು ಅರ್ಜುನ ಸುಮಾರು 5-6 ಟನ್ ವರೆಗೂ ತೂಕ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ನಮಗೂ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯ ತೂಕ ಪರೀಕ್ಷೆ: 25 ವರ್ಷದ ಭೀಮನೇ ಬಲಾಢ್ಯ