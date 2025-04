ETV Bharat / state

ತುಮಕೂರು: ತುಮಕೂರಿನ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಗಾತ್ರದ ಹೆಬ್ಬಾವೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಠದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಮಠದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಉರಗ ತಜ್ಞ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಉರಗ ತಜ್ಞರು ಹೆಬ್ಬಾವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಹೆಬ್ಬಾವು , ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಿಟಕಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಮಠದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಕೆಲಕಾಲ ಗಾಬರಿಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಉರಗ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಈ ಹೆಬ್ಬಾವು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬೇಟೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನುಂಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ದೇಹದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ, ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಂದ ಬಳಿಕ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾವಿನಲ್ಲಿ ವಿಷವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದರ ಹಲ್ಲುಗಳು ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಬಾರಿ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಮಾಂಸ ಸಮೇತ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಿಟಕಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಹೆಬ್ಬಾವು (ETV Bharat)

