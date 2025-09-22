ETV Bharat / state

ಆಕ್ಷೇಪಗಳ ನಡುವೆ ಜಾತಿ ಗಣತಿ; ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮೊದಲ ದಿನದ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ

ಹಲವು ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿರೋಧ, ಅಸಮಾಧಾನ, ಆಕ್ಷೇಪ, ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ಗೊಂದಲಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿಯ ವಡ್ಡರ ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಕ್ಷಣ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 22, 2025 at 7:26 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ/ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ/ಹಾವೇರಿ/ದಾವಣಗೆರೆ: ವಿರೋಧದ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ-2025 ಸೋಮವಾರ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಬೆಳಗಾವಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಹಾವೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲಡೆ ಮೊದಲ ದಿನದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಿತು.

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳಗಾವಿಯ ರಾಮನಗರ ವಡ್ಡರಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಶಾಸಕ ಆಸೀಫ್ ಸೇಠ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ದೇಸಾಯಿ ಮಾತು (ETV Bharat)

ವಡ್ಡರಛಾವಣಿಯ ಮಲ್ಲವ್ವ ಗಾಡಿವಡ್ಡರ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣತಿದಾರರಾದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆಧಾರ್, ವೋಟರ್, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದರು.

ಬೆಳಗಾವಿಯ ವಡ್ಡರ ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಕ್ಷಣ (ETV Bharat)

ಅ.7ರ ವರೆಗೆ 15 ದಿನ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಾಲೂಕುವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಥಣಿ- 1,00880, ಬೈಲಹೊಂಗಲ-91,460, ಬೆಳಗಾವಿ-30,700 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-1,61,000 ಗೋಕಾಕ-1,32,200 ಹುಕ್ಕೇರಿ-1,01800 ಖಾನಾಪುರ-64,200 ರಾಯಬಾಗ-80,300 ರಾಮದುರ್ಗ-62,100 ಸವದತ್ತಿ-80,500 ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಲಿವೆ.

ಬೆಳಗಾವಿಯ ವಡ್ಡರ ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಕ್ಷಣ (ETV Bharat)

ಗಣತಿದಾರರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ದೇಸಾಯಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಆಯಾ‌ ಮನೆಯ ಯುಹೆಚ್​ಐಡಿ ನಂಬರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬದವರು ನೀಡುವ ಆಧಾರ್ ಅಥವಾ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ತಂತ್ರಾಂಶ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಅವರ ಫೋಟೋ ಅಪ್​ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಜೊತೆಗೆ ಸದಸ್ಯರು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಬಂಧ, ಯಾವ ವರ್ಗ, ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ವಯಸ್ಸು, ಮಾತೃಭಾಷೆ, ವಿಶೇಷಚೇತನರೇ..? ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಹೊಂದಿದ್ದಿರಾ..? ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದಿದ್ದಿರಿ..? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಿರಾ? ಎಂಬುದು ಸೇರಿದಂತೆ 60 ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ (ETV Bharat)

ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಹಿಂದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಜೈನ, ಸಿಖ್, ಬೌದ್ಧ, ಪಾರ್ಸಿ, ನಾಸ್ತಿಕ, ತಿಳಿಸಲು ನಿರಾಕರಣೆ ಅಂತಾ ಇದೆ. ಆಯಾ ಧರ್ಮಿಯರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರು ಬರೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇತರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರದ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ಬರೆಸಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರ ಒಬ್ಬ ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ 150 ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 15 ದಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದೆ ಎಂದು ಜಾಸ್ಮಿನ್ ದೇಸಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

12 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳು: ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್, ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ UHID ನಂಬರ್ ಇರುವ ಸ್ಟೀಕರ್ ಅಂಟಿಸಿ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 12 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಗಣಿತಿದಾರರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 150 ಮನೆಗಳಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10,803 ಗಣತಿದಾರರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 50 ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರೇನರ್​ನಂತೆ 200 ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರೇನರ್​ಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 20 ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಂತೆ 525 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. NRLM ಸ್ವಯಂ ಸಹಾಯ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

38 ಶಾಡೋ ಏರಿಯಾ: ಯಾರಿಗೆ ಮನೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೆ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮೋಡ್​ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದಂತೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಡಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಾಳೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್

ಸಮೀಕ್ಷಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿತರಣೆ (ETV Bharat)

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಘಂಟಿಕೇರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ನಂ.5ರಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರ್​ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿತರಣಾ ಹಾಗೂ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

ಶಹರ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಾದ ಮಹೇಶ್ ಗಸ್ತಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಸಮೀಕ್ಷೆದಾರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಸಮೀಕ್ಷಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕಿಟ್‌ನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಹರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯದಂತೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಮೀಕ್ಷೆದಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ತಾಲೂಕು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ನಾಗರತ್ನ ಕ್ಯಾಸನೂರ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆಯೋಗದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ 60 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಶಹರ ವಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ಜಂಗಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರ್​ ವಲಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಕ್ಷೇಪ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ವಿವಾದಿತ 33 ಜಾತಿ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ: ಮಧುಸೂದನ್ ನಾಯ್ಕ್

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ‌. ಸುಭ್ರಾ ನಾಯಕ್ (ETV Bharat)

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 3,777 ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಗಣತಿದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಗಣತಿದಾರನಿಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 100ರಿಂದ 150 ಮನೆಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 20 ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ ಓರ್ವ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಅಲ್ಪ-ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಗಣತಿದಾರರ ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಆಗದ ಕಾರಣ ಪರದಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಯಿತು.

ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ (ETV Bharat)

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಗಣತಿದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಸಹ ನೀಡಿದೆ. ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 60 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗಣತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ‌. ಸುಭ್ರಾ ನಾಯಕ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇದು ಕೇವಲ ಜಾತಿ ಗಣತಿಯಲ್ಲ; ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಸಮೀಕ್ಷೆ ಡಿಸಿ ಮಾತು (ETV Bharat)

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೂ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೂ ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಿತು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಜಿ.ಎಂ ಅವರು ನಗರದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಮನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 60 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಜಿ.ಎಂ ಅವರು ಎರಡು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಡಿಸಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲ ಕುಟುಂಬಗಳು ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡವು. ಬಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದರು.

ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಚಾಲನೆ ಬಳಿಕ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ "ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಯಾ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು, ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ 4,460 ಗಣತಿದಾರರ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 60 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 15-20 ಮನೆಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಗಣತಿದಾರನಿಗೆ 150 ಮನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 10-15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಸಬಹುದು. ನಮಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಗಣತಿಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಪದವೀಧರ 50 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನು ಗಣತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 10% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಾಮಾಜಿಕ - ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿದೆ: ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ

