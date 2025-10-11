ETV Bharat / state

ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ: ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 10 ಕಾರ್ಮಿಕರಿರುವ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ವಂತಿಕೆ ಹೊರೆ!

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಸಂವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ನಿಧಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ 1965 ಆಗಸ್ಟ್ 5ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

LABOUR WELFARE ACT
ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ಧುಪಡಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 11, 2025 at 10:28 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಈವರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಕಾರ್ಮಿಕರಿರುವ ಅಂಗಡಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಧಿ ವಂತಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಕಾರ್ಮಿಕರಿರುವ ಅಂಗಡಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಧಿ ವಂತಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿಯಮ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ: ಈ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಅವಲಂಬಿತರಿಗಾಗಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ 7 ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.‌ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಸಂವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ನಿಧಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ 1965 ಆಗಸ್ಟ್ 5ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ 1965 ರಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು/ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್‌ಗಳು/ ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳು/ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ/ ಐಟಿ.ಬಿಟಿ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ಚಾರಿಟಬಲ್​ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಗಳ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ 1960ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಂತಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು.

ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ, ಮೃತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಸಹಾಯಧನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ ವಂತಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವ ವಂತಿಕೆ ಮೊತ್ತವು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮಂಡಳಿಯ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.‌

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ನಿಯಮ ಏನಿದೆ?: ನೋಂದಾಯಿತ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು/ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್‌ಗಳು/ ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳು/ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ/ ಐಟಿ.ಬಿಟಿ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಗಳ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ - 1960 ರ ಅಡಿ ನೋಂದಣಿಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ₹50, ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪಾಲು ₹100/- ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪಾಲು ₹50/- ಗಳನ್ನು ವಂತಿಕೆಯಾಗಿ, ಒಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ₹200/- ರಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಅವಲಂಬಿತರಿಗಾಗಿ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ 7 ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಯೋಜನೆ, ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ: ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಾಯಧನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (8 ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ) ರೂ.6,000/-, ಪಿಯುಸಿ/ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ/ ಐಟಿಐ/ ಟಿಸಿಹೆಚ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.8,000/, ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.10,000/- ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.12,000, ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್/ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ರೂ.20,000/- ಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ.50 ಹಾಗೂ ಪ.ಜಾತಿ/ ಪ.ಪಂಗಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ.45ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಇದರಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದಾಜು 85,000 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ.

ಮೃತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆಯುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1,000 ಇದೆ. ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆಯುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದಾಜು 2,000 ಇದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1,000 ಇದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆಯುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1,000 ಇದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ (15 ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ) ಪಡೆಯುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 5,000 ಇದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ನೊಂದಾಯಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ( 15 ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ) ಪಡೆಯುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದಾಜು 5,000 ಇದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 1 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಈ ಏಳು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಕೂಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು 90 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕನಿಷ್ಠ 10 ಕಾರ್ಮಿಕರಿರುವ ಅಂಗಡಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ವಂತಿಕೆ ಹೊರೆ: ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮೂಲಕ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ 10 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೊಂದಿರುವ ಅಂಗಡಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದಲೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ ವಂತಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಿದೆ. ಈವರೆಗೆ 50 ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೊಂದಿರುವ ಅಂಗಡಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ವಂತಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇರುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂಗಡಿ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಂಪನಿಗಳು ವಂತಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಂಗಡಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೂ ಕಾರ್ನಿಕ ನಿಧಿ ವಂತಿಕೆ ಹೊರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದ 12.85 ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸೇರ್ಪಡೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 42,34,808 ಇದೆ. ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 55,19,874 ರಷ್ಟಾಗಲಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 12,85,066 ರಷ್ಟು ಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಕಾಯ್ದೆ 1965 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ 12,85,066 ಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪಾಲು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ರೂ.50 ರಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹6,42,53,300 ಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗುವ ವಂತಿಕೆ ಮೊತ್ತ 42,34,808 ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ತಲಾ 50 ರೂ. ವಂತಿಕೆಯಂತೆ 21,17,40,400 ರೂ. ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ 42,34,808 ಮಾಲೀಕರಿಂದ 100 ರೂ. ವಂತಿಕೆಯಂತೆ 42,34,80,800 ರೂ. ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 42,34,808 ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತಲಾ 50 ರೂ.ನಂತೆ 21,17,40,400 ರೂ. ವಂತಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 84,69,61,600 ರೂ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಂತಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಂತರ ಮಂಡಳಿಗೆ 55,19,874 ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ತಲಾ 50 ರೂ. ನಂತೆ 27,59,93,700 ರೂ. ವಂತಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲಿದೆ. 55,19,874 ಮಾಲೀಕರಿಂದ ತಲಾ 100 ರೂ. ನಂತೆ 55,19,87,400 ರೂ. ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ 55,19,874 ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತಲಾ 50 ರೂ. ನಂತೆ 27,59,93,700 ರೂ. ವಂತಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 110,39,74,800 ರೂ. ವಂತಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

