ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಗ್ರಹದ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬಂದ್; ಮುಂದಿನ 4 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇಲ್ಲ
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಟಿಪ್ಪಣಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸದ್ಯದ ಹಣಕಾಸು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ.
Published : September 22, 2025 at 10:44 PM IST
ವರದಿ: ವೆಂಕಟ್ ಪೊಳಲಿ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೊರೆ ಹಾಗೂ ಆದಾಯ ಕೊರತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಹುತೇಕ ಸಾಲವನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಳೆದ ಎರಡೂ ಕಾಲು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಾಲದ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೊರೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗದೇ ಇರುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತೀವ್ರ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಸರಳೀಕರಣದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆದಾಯ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ರಾಜ್ಯದ ಅಂದಾಜು. ಇಂಥ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸಾಲವನ್ನೇ. ಕಳೆದ ಎರಡು ಕಾಲು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಎರಡು ಕಾಲು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೀರಿ ಸಾಲ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯ ಅಗಾಧ ಹೊರೆ ಹಾಗು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು 2023-24ರಿಂದ 2025-26 ಆಗಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 2,00,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ವರೆಗೆ ಸಾಲದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವುದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2023-24ರಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೊರೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜು ಮೀರಿ 90,280 ಕೋಟಿ ರೂ.ರಷ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡಿತ್ತು. 2023-24 ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 85,818 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಖಾತ್ರಿ ಹೊರೆ ನೀಗಿಸಲು ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
2024-25ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ. ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯ ಹೊರೆ ಹಾಗು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಟ್ಟು 1,07,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲ ಮಾಡಿತ್ತು. 2024-25 ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 1,05,246 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಮೂಲಕ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಸಾಲ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ 2025-26 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 4,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 1,72,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲ ಎತ್ತುವಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಬಹುಪಾಲು ಸಾಲವನ್ನು ಆರ್ ಬಿಐ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎತ್ತುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಸಾಲವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮುಂದಿನ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ: ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೊರೆ, ಆದಾಯ ಕೊರತೆ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಏಕೈಕ ಹಣದ ಮೂಲ ಸಾಲ. ಆದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಸಾಲದ ಬಾಗಿಲೂ ಮುಚ್ಚಿದಂತಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲದವಾದ ಸಾಲದ ಮಿತಿಯ ಗರಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು ಜಿಎಸ್ ಡಿಪಿಯ 25% ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ ಜಿಎಸ್ ಡಿಪಿಯ 3% ಮೀರುವಂತಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಎರಡೂ ಮಿತಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬರುವ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ 15.09.2025ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಅರ್ಹವಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ಅಂದಾಜಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲಕ್ಕೇ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲವೆ, ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿತ್ತೀಯ ಕೊರತೆ 2.95ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಒಟ್ಟು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ 24.91ರಷ್ಟಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮೊದಲ 5 ತಿಂಗಳು 7,413 ಕೋಟಿ ರಾಜಸ್ವ ಕೊರತೆ: ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ. 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,92,477 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ರಾಜಸ್ವ ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮೊದಲ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಸ್ವ ಸ್ವೀಕೃತಿಯು ನಿಗದಿತ ಗುರಿಗಿಂತ 7,413 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವು ವಾರ್ಷಿಕ 15,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು ಕಡಿತವಾಗಲಿದೆ. ಅದರಂತೆ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 6,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು ಕೊರತೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವುದರಿಂದ ಅಂದಾಜು 3.000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಂದ ವಿಧೇಯಕ ಇನ್ನೂ ಅಂಕಿತವಾಗದ ಕಾರಣ ಈ ರಾಜಸ್ವ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಸ್ವ ಸ್ವೀಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 22,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳು ಕೊರತೆಯಾಗಲಿವೆ. ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ತೆರಿಗೆ ದರದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
