ಆಳಂದ ಮತದಾರರ ಅಳಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಕರಣ: ಜನವರಿ 2025 ರಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ 9 ಪತ್ರ ಬರೆದ ಸಿಐಡಿ; ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಸಿಇಒ
ವಿನಂತಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ನಂತರ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಿಇಒ ಅವರು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : September 18, 2025 at 9:23 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಲೋಕಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ ಕಳ್ಳರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಿಐಡಿ ಬರೆದ ಪತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9, 2025 ರಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 12, 2022 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 22, 2023 ರ ನಡುವೆ (ಆಳಂದ ಕ್ಷೇತ್ರದ) ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಎನ್ವಿಎಸ್ಪಿ, ವಿಎಚ್ಎ ಮತ್ತು ಗರುಡ ಅರ್ಜಿಯ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ ನಕಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ಐಪಿ ವಿಳಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ಪೋರ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಿಐಡಿ ಕೇಳಿದೆ.
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಸಿಐಡಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ: ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಿಐಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ 7 ದಿನಗಳ ಗಡುವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಿಐಡಿಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಕೆ ಎನ್ ಯಶವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಯಶವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.
ಇಸಿಐ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಏಕೆ ತಡೆಯುತ್ತಿದೆ- ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಗಡುವು ಮುಗಿದಿದ್ದರೂ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಇನ್ನೂ ಸಿಐಡಿಗೆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮತ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಸಿಐ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಏಕೆ ತಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
ಸಿಐಡಿ ಜನವರಿ 2025 ರಿಂದ ಸಿಇಒಗೆ 9 ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಐಪಿ ವಿಳಾಸಗಳ ಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ಐಪಿ ವಿಳಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ಪೋರ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಪತ್ರದಿಂದ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಬಳಕೆದಾರರ ದೃಢೀಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಎನ್ವಿಎಸ್ಪಿ, ವಿಎಚ್ಎ ಮತ್ತು ಗರುಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕುರಿತು ಹಂತ - ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ವಿವರವಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಸಿಐಡಿ ಸಿಇಒ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಲಾಗಿನ್, ಅಪ್ಲೋಡ್, ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮತದಾರರನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರ ದೃಢೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಹ ಅದು ಕೇಳಿದೆ. ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು OTP ದೃಢೀಕರಣ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, OTP ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಅದು CEO ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದೆ.
ರಾಹುಲ್ ಕೇಳಿದ ಮಾಹಿತಿ 2023ರಲ್ಲೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದ ಸಿಇಒ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೋರಿದ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿಯೇ ಕಲಬುರಗಿ ಎಸ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಿಇಒ) ಕಚೇರಿ, ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿಯೇ ಕಲಬುರಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ಸಿಇಒ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಗುರುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಸಿಐ ಬಳಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕಲಬುರಗಿ ಎಸ್ಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಇಒ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಹಿತಿಯು ಫಾರ್ಮ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆ, ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರ ಹೆಸರು, ಅವರ EPIC ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಲಾಗಿಂಗ್ಗೆ ಬಳಸಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು ಒದಗಿಸಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಧ್ಯಮ, IP ವಿಳಾಸ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸ್ಥಳ, ಫಾರ್ಮ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರ ರಚನೆ ದಿನಾಂಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆದಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ವಿನಂತಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ನಂತರ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಿಇಒ ಅವರು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ 6,018 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅಳಿಸಲು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಜಿಗಳ ನೈಜತೆಯನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸಿ, ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 24 ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಉಳಿದ 5,994 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮತಗಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ: ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆರೋಪ: ಯೋಗ ಗುರು ಬಂಧನ
ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ಕುಮಾರ್ ಮತ ಕಳ್ಳರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ