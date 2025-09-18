ETV Bharat / state

ಬೆಂಗಳೂರು-ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೇರ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್: ದರಗಳು ಹೀಗಿವೆ

ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ನಡುವೆ ನೇರ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.

Air-india-express flight
ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ವಿಮಾನ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 18, 2025 at 8:28 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ನಡುವೆ ಗುರುವಾರದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೇರ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ, ತಡೆರಹಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಹೊಸ ಸೇವೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಗುರುವಾರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಎರಡು ನಗರಗಳ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏರ್​ಲೈನ್ಸ್ ವಿಶೇಷ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ (ಹೋಗಿ-ಬರುವ) ಪ್ರವಾಸ 16,800 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು - ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್‌ಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದ ದರ 9,000 ರೂ. ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ - ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 8,850 ರೂ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

airindiaexpress.com, ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಟ್ರಾವೆಲ್​​ ಪೋರ್ಟಲ್​​ಗಳ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ (IST) ವಿಮಾನ ಹೊರಡಲಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 4:45ಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್‌ನಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುವ ವಿಮಾನ ಸಂಜೆ 5.45ಕ್ಕೆ (IST) ಹೊರಡಲಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ 8.30ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

