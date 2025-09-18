ಬೆಂಗಳೂರು-ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೇರ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್: ದರಗಳು ಹೀಗಿವೆ
ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ನಡುವೆ ನೇರ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.
Published : September 18, 2025 at 8:28 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ನಡುವೆ ಗುರುವಾರದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೇರ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ, ತಡೆರಹಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಹೊಸ ಸೇವೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಗುರುವಾರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಎರಡು ನಗರಗಳ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿಶೇಷ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ (ಹೋಗಿ-ಬರುವ) ಪ್ರವಾಸ 16,800 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು - ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದ ದರ 9,000 ರೂ. ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ - ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 8,850 ರೂ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
airindiaexpress.com, ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ (IST) ವಿಮಾನ ಹೊರಡಲಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 4:45ಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುವ ವಿಮಾನ ಸಂಜೆ 5.45ಕ್ಕೆ (IST) ಹೊರಡಲಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ 8.30ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಕೇವಲ ₹599ಗೆ ವಿಮಾನ ಏರಿ: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ತಿಂಡಿ-ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಸವಿಯಬೇಕು, ಗಗನಸಖಿಯರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು, ವಿಮಾನದ ಅಂದಚೆಂದವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ಆನಂದಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಹತ್ತು ಹಲವು ಕನಸಗಳು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚ ತಗಲುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ಅರಿತಿರುವ ತೆಲಂಗಾಣದ ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ ಮೂಲದ ವೆಂಕಟ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಜವಾದ ವಿಮಾನವನ್ನೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೆಲವರ ಈ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"ಈ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಬಹುದು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಹಕರು.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಕುತುಬುಲ್ಲಾಪುರದ ಗಂಡಿ ಮೈಸಮ್ಮದಲ್ಲಿ 'ಟರ್ಮಿನಲ್-1 ಫ್ಲೈಟ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಈ ಲೋಹದ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಭಾಗ್ಯನಗರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾರಲು ಸಿದ್ಧಗೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
