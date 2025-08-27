ಬೆಂಗಳೂರು: ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬಾರದಿತ್ತು. ಅವರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಎಂದು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಡಿಕೆಶಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ಪದೇ ಪದೆ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋದು ಬೇಡ. ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಯಾರೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕೇಸ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಅದೆಲ್ಲಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಂದಷ್ಟೇ ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು: ಡಿಕೆಶಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಗೀತೆ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಟಿ.ಬಿ. ಜಯಚಂದ್ರ, ಅದನ್ನು ಹೇಳುವ ಬದಲು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬದುಕಿ ಬಾಳುವ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. ಇಂದಿರಾ ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೂ ಇದ್ದೇನೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಹುಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗ. ಡಿಕೆಶಿಯದ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ ಹಿಂದುತ್ವ ಬರಲ್ಲ. ಸದನದಲ್ಲಿ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಮ್ಮೆ ಬಾಯ್ತಪ್ಪಿ ಹೇಳಿರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಎಂದರು.
ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಚಲೋ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಅಡಕವಾಗಿತ್ತು. ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಿತೂರಿ ಹೋಗಿ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದೆ. ಮಂಜುನಾಥನ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಬೆರೆತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾನು ಲಾಯಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್: ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದ್ದರ ಕುರಿತು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಗೀತೆ ಹಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲು ಸಿದ್ಧ. ನಾನು ಲಾಯಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ನನ್ನದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗೆ ನಾನು ನೋವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲು ಸಿದ್ಧ. ಇಂಡಿಯಾ ಅಲಯನ್ಸ್ಗೂ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅಪಾಲಜಿ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದವನು. ಖರ್ಗೆಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವನು. ನಾನು ಎಂತೆಂಥವರಿಗೋ ಹೆದರಿದವನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರು.
