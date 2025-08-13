ETV Bharat / state

ಈ ವರ್ಷದೊಳಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಭೂ ಮಂಜೂರುದಾರರ ಜಮೀನು ಪೋಡಿ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣ: ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ - AGRICULTURAL LAND PODI

ಈ ವರ್ಷದೊಳಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಭೂ ಮಂಜೂರುದಾರರ ಜಮೀನುಗಳ ಪೋಡಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ಇಂದು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್​ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 13, 2025 at 5:19 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಜಮೀನುಗಳ ಪೋಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ 73,390 ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್​ಗಳ ಪೈಕಿ 2.51 ಲಕ್ಷ ಭೂ ಮಂಜೂರುದಾರರಿದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಳಗಾಗಿ ಇವರ ಜಮೀನುಗಳ ಪೋಡಿ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್​ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಜಮೀನುಗಳ ಪೋಡಿ ಮಾಡಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಂದಾಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾರದ್ದೋ ಜಮೀನಿನ ದಾಖಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರು ಪೋಡಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೋಡಿ ಮಾಡಿಸುವುದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಪೋಡಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 73,390 ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್​ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 2.51 ಲಕ್ಷ ಭೂ ಮಂಜೂರುದಾರರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ (ETV Bharat)

ಜಮೀನುಗಳ ಪೋಡಿ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಐದು ದಾಖಲಾತಿ ಇರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ ಮೂರು ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ 1,17,639 ಮಂದಿ ಭೂ ಮಂಜೂರುದಾರರ ಪೋಡಿ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.‌ ಕನಿಷ್ಟ ಎರಡು ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದರೂ ಪೋಡಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಬರುವ 15 ದಿನದೊಳಗಾಗಿ 30 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಗೆ ಪೋಡಿ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಕಂದಾಯ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂಲ ಕಡತಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಷರ್ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ರಾಜ್ಯದ ಕಂದಾಯ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂಲ ಕಡತಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ 100 ಕೋಟಿ ಪುಟಗಳಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ 36 ಕೋಟಿ ಪುಟಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದಿದೆ.‌ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರುವರಿಯೊಳಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ (ETV Bharat)

ಸಮುದ್ರ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವ ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ ಮಾಹಿತಿ: ಅಪಾಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರನ್ನ‌ು ರಕ್ಷಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸಮುದ್ರದ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಖರೀದಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಇನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಮಂಕಾಳ ಎಸ್.ವೈದ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪಘಾತದಿಂದ ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಲು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕಾ ಸೇನೆಯ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ‌. ಸಮುದ್ರದ ಮೀನುಗಾರಿಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಮುದ್ರದ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಖರೀದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ‌. ಈಗಾಗಲೇ ಖರೀದಿ ಟೆಂಡರ್ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಇನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಿವೆ.‌ ಕರಾವಳಿಯ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸದಸ್ಯ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಕಮಕನೂರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಮಂಕಾಳ ಎಸ್.ವೈದ್ಯ (ETV Bharat)

ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತೆರಳುವ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಸಾಧನಗಳಾದ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಸರ್ಕಾರವೇ‌ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಮೀನುಗಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅವರ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಆಳ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವೇಳೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಉಂಟಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 6 ಲಕ್ಷದಿಂದ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ‌‌. ಈ ಹಿಂದೆ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಿತ್ತು. ಮೃತರ ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ 29 ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

