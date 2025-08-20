ದಾವಣಗೆರೆ: ತುಂಗಾ-ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಗಳಿಂದ ನದಿಗೆ ನೀರು ಹರಿ ಬಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ನ್ಯಾಮತಿ, ಹೊನ್ನಾಳಿ, ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ರೈತರು ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆರವಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪರಿ ಪರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನೀರು: ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 11 ಮೀಟರ್ ನೀರಿದ್ದು, ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ವರ್ಷ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದು ಬಂದಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾಳಿ, ನ್ಯಾಮತಿ, ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 63 ಹಳ್ಳಿಗಳು ನದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರಲಿವೆ.
6,365 ಎಕರೆ ಬೆಳೆ ನಾಶ: ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಹರಿಹರ, ನ್ಯಾಮತಿ, ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 6,365 ಎಕರೆ ಬೆಳೆ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದೆ. ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದ್ಯಾಲ, ನಿಟ್ಟೂರು, ಗರ್ಭಗುಡಿ, ನ್ಯಾಮತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಸ್ವೇಹಳ್ಳಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಜಮೀನುಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಭತ್ತ, ತೆಂಗಿನ ತೋಟ, ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರು ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿ ರೈತರು ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆ ಜಲಾವೃತ: ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ದೀಟೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಫತ್ತೇಪುರ, ಉಕ್ಕಡಗಾತ್ರಿ, ದೀಟೂರು, ಚಿಕ್ಕಬಿದಿರಿ, ಸಾರಥಿ, ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿಯಲು ಕಾಲುವೆಗಳಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಕಾಲುವೆಗಳು ಹೂಳು ತುಂಬಿ ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಳೆಯಿಂದ ಬರುವ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಕಾಲುವೆ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎನ್ನುವ ಬೇಡಿಕೆ ರೈತರು.
ರೈತ ಪದ್ಮಣ್ಣ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಹೊಳೆ ಬಂತು ಎಂದರೆ ಜಮೀನುಗಳು ಜಲಾವೃತ ಆಗುತ್ತವೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅನ್ಯಾಯ. ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಕಾಲುವೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿವೆ, ಏನೂ ಮಾಡಲು ಬರಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಳೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಚ್ಚಿದ ಭತ್ತ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಆಗಲಿದೆ. ಸಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಸಸಿಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೇ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಾಯಬೇಕು, ದೀಟೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ 40-50 ಎಕರೆ ಭತ್ತ ಜಲಾವೃತ ಆಗಿದೆ" ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಮತ್ತೋರ್ವ ರೈತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನಾಟಿ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಹೊಳೆ ಬಂದು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿದೆ. ಭತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂತು ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಹುತ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಳೆ ಬಂದು ಮೂರು ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನಮಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಡ ಬುತ್ತಿ. ಕಾಲುವೆ ಇವೆ ಅವುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿವೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದರೆ ನೀರು ಹೋಗಲಿದೆ" ಎಂದು ರೈತ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
