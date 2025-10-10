ETV Bharat / state

ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಾಹನದಿಂದ ಆದಾಯ: ಟಿಪ್ಪರ್​ಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಾಲಿಕೆ

ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ, ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು, ಹಸಿ ಕಸ, ಒಣಕಸ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರವನ್ನು ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

DHARWAD ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪಾಲಿಕೆ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಾಹನ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಸಾರ
ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಾಹನದಿಂದ ಆದಾಯ: ಟಿಪ್ಪರ್​ಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಾಲಿಕೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 10, 2025 at 9:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಿಶೇಷ ವರದಿ- ಹೆಚ್​.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (ಧಾರವಾಡ): ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿನಗರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಮನೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಆಟೋ ಟಿಪ್ಪರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಟಿಪ್ಪರ್​ಗಳು ನಿತ್ಯ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತವೆ‌. ಈ ಟಿಪ್ಪರ್ ಗಳಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆದಾಯಗಳಿಸಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಟೋ ಟಿಪ್ಪರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆಡಿಯೋ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ, ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು, ಹಸಿ ಕಸ, ಒಣಕಸ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಆಡಿಯೋ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ‌. ರುದ್ರೇಶ ಘಾಳಿ ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ಈಗ ಇದೇ ಟಿಪ್ಪರ್​ಗಳ ಮೂಲಕ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಆಡಿಯೋ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಬ್ರಾಂಡಿಂಗ್‌ಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಆಟೋ ಟಿಪ್ಪರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಳವಡಿಸಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಮನಗಂಡಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ಆಟೋ ಟಿಪ್ಪರ್ ನಿತ್ಯ 600 - 800 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಒಟ್ಟು 314 ಆಟೋ ಟಿಪ್ಪರ್‌ಗಳು ಗರಿಷ್ಠ 2.5 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಡಿಯೋ ಜಾಹೀರಾತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಪಾಲಿಕೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಆಡಿಯೋ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 30 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಆಟೋ ಟಿಪ್ಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಆಡಿಯೋ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಸಾರವಾದರೆ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 120 ಹಾಗೂ 150 ರೂ. ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಡಿ ಬ್ರಾಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ (ಸ್ಥಿರ ಜಾಹೀರಾತು) ಪ್ರತಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ಹಾಗೂ 15 ಸಾವಿರ ರೂ. ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ‌.

ಆಯಾ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳು, ರಿಯಲ್​ ಎಸ್ಟೇಟ್​, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಲಯ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡಲಿವೆ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿದೆ ಪಾಲಿಕೆ ಇದೆ‌. ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳು ಜಿಪಿಎಸ್‌ ಹಾಗೂ ಜಿಯೋ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಳಪಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು ಎಂಬ ವರದಿ ಸಿಗಲಿದೆಯಂತೆ.

55 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ: ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ 55 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆಟೋ ಟಿಪ್ಪ‌ರ್ ಚಾಲಕರ ವೇತನ, ಡೀಸೆಲ್ ಖರ್ಚು, ವಾಹನಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಟೈರ್‌ ಮತ್ತು ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳ ವೆಚ್ಚ, ಜಿಪಿಎಸ್, ಐಸಿಸಿಸಿ (ಇಂಟೆಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂಡ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್) ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ, ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್​ ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್‌ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಾಹನಗಳ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಇತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಸೇರಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಧಿಯಿಂದಲೇ ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಟೋ ಟಿಪ್ಪರ್ ಜಾಹೀರಾತು ಆದಾಯದಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಧಿಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ‌. ರುದ್ರೇಶ ಘಾಳಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನಗರದ ಗಲ್ಲಿಗೂ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಟೋ ಟಿಪ್ಪರ್ ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಜಾಹಿರಾತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ನಮ್ಮ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ಮೂಲಕ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಸಾರದಿಂದ 30 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೆ.26 ರಂದು ನಡೆದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವುದು" ಎಂದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ: ಯಾವುದೇ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 15ರಷ್ಟು ಈ ರೀತಿಯ ವಿನೂತನ ವಿಧಾನಗಳಿಂದಗಳಿಸಿದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಟೋ ಟಿಪ್ಪರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಜಾಹೀರಾತು ಹಾಗೂ ಬಾಡ ಬ್ಯಾಂಡಿಂಗ್‌ನಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ರಿಂದ 25 ಕೋಟಿ ರೂ.ವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ: ಡಿಸಿಎಂ

For All Latest Updates

TAGGED:

DHARWADಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪಾಲಿಕೆಕಸ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಾಹನಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಸಾರHUBLI DHARWAD MUNICIPAL CORPORATION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಚಿತಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿ ಕೆಲಸ: ಸಾವಿರಾರು ಮೃತದೇಹಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಿದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಸುಧಾರಾಣಿಯ ಸಾಹಸಗಾಥೆ

ವಾರೇ ವ್ಹಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ!: ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟರ್‌ ಬೈಕ್​ನಿಂದ ಹೈಟೆಕ್​ ಆಗಲಿದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಪೊಲೀಸ್​!

ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಹೆಮ್ಮೆ ಅರಕು ಕಾಫಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ: ಅರಸಿ ಬಂತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ.. ಏನೀ Coffee ವಿಶೇಷತೆ?

'ಕಾಂತಾರ'ವನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ 'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​ 1': ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಕೆಜಿಎಫ್​ 2 ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಶೆಟ್ರ ಸಿನಿಮಾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.