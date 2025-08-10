Essay Contest 2025

ವಿಷ್ಣು ಸರ್​​ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದು ಭಾರತಿ ಮೇಡಂ ಜತೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ: ರಂಗಾಯಣ ರಘು - ACTOR RANGAYANA RAGHU

ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಸನ್​ ಆಫ್​​ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

DAVANAGERE SON OF MUTHANNA MOVIE ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅಭಿಮಾನ್​​ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮಾರಕ
ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ರಂಗಾಯಣ ರಘು, ನಟ ಪ್ರಣಂ ದೇವರಾಜ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 10, 2025 at 10:36 AM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: "ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬಾರದು, ಏನು ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ವಿಷ್ಣು ಸರ್​ ಭಾರತಿ ಮೇಡಂ ಅವರ ಬಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ"​ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸನ್​ ಆಫ್​​ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್​ಮೀಟ್​ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿಮಾನ್​​ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಟ ದಿ. ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಸ್ಮಾರಕ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಸನ್​ ಆಫ್​​ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರೆಸ್​ಮೀಟ್ (ETV Bharat)

"ವಿಷ್ಣು ಸರ್​​ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದು ಭಾರತಿ ಮೇಡಂ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬಾರದು, ಏನು ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ವಿಷ್ಣು ಸರ್​ ಭಾರತಿ ಮೇಡಂ ಅವರ ಬಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.

ಪೊಲೀಸರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತೆರವು: "ಸ್ಮಾರಕ ತೆರವು ಮಾಡಿರುವ ಜಾಗದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಲೀಗಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ.‌ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕ‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು 'ವಿಷ್ಣು ಅವರ ಹೆಸರಿನ‌ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರು, ಅವರ ಹೆಸರಿಟ್ಟುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಸ್ಮಾರಕ ತೆರವು ವೇಳೆ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇವರು ಬಂದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಬಾರದು. ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರಿದ್ದರು ಎಂದರೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಯಿತಲ್ಲ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ, ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ: ಡಾ. ದಿ|ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ಪದ್ಮಭೂಷಣ, ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ.‌ ನಮ್ಮ ಸಿನಿ ರಂಗದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.‌ ಅದರಂತೆ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂಬರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಮಾರಕ ಮಾಡಿ ಎಂದರು. ಅಂದು ಬಾಲಣ್ಣರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು. ಆಗ ನಾವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳದ್ದು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೂ ಸ್ಮಾರಕ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಂತ ಹಾಗೇ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ?" ಎಂದು ದಾದಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದರು.

ಆ. 22ಕ್ಕೆ ಸನ್ ಆಫ್ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ: 'ಸನ್ ಆಫ್​ ಮುತ್ತಣ್ಣ' ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 22ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅವರು, "ತಂದೆ-ಮಗನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಥೆ ಸನ್ ಆಫ್ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಆಗಿದ್ದು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸುವ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನೀತಿ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಚಿತ್ರದ ಸಾರಾಂಶ"ವೆಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಬಳಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಹಿರೋ, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರ ಪ್ರಣಂ ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇನ್ನು ದಿಯಾ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಮನೆ‌ಮಾತಾಗಿದ್ದ ನಟಿ ಖುಷಿ ರವಿ ಜೊತೆ ಪ್ರಣಂ ದೇವರಾಜ್ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆ ಮೇಲೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 22ಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ, ಸಂಜಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಹಾಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಸಚಿನ್ ಬಸ್ರೂರ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿರುವ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ರಸ್ತೆ, ಕಮ್ಮಂಗಿ ನನ್ನ ಮಗನೆ ಎರಡು ಹಾಡುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, 1 ಮಿಲಿಯನ್​ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹುಣಸೂರು ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ವಿಷ್ಣು ಸಾರ್ ಸ್ಮಾರಕ ನೆಲಸಮ ಆಗಿರೋದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಡೆದುಹಾಕಿದಷ್ಟೇ ನೋವಾಗುತ್ತಿದೆ': ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​

