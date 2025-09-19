ETV Bharat / state

ಸಾಗರ ತಾಲೂಕನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಸಾಗರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಾಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

Activists Protest To Make Sagar A Separate District
ಸಾಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 19, 2025 at 11:01 AM IST

2 Min Read
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ಸಾಗರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿಸಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಾಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಸಾಗರ್ ಹೋಟೆಲ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಐತಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ, ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕೆಲವು ತಾಸು ನಗರಸಭೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು, ಸಾಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ತಾಲೂಕು ವಕೀಲರ ಸಂಘ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಲಾಪವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಗರದ ನಾಗರಿಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು‌. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ಚರ್ಚಿನ ಫಾದರ್ ಬಾಲು, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಟಿ.ಡಿ.ಮೇಘರಾಜ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಕಲಸೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಸಾಹಿತಿ ಕೆ.ವಿ.ಅಕ್ಷರ, ತುಕಾರಾಂ, ಮೈತ್ರಿ ಪಾಟೀಲ್, ಬಿ.ಅರ್.ಜಯಂತ್, ಡಾ.ರಾಜನಂದನಿ ಕಾಗೋಡು ಮುಂತಾದವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿದರು.

Activists Protest To Make Sagar A Separate District
ಸಾಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)

ನಾನು ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲವೆಂದ ಕಾಗೋಡು: ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಕಾಗೋಡು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ''ಸಾಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲಾ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಜಯ ಆದರೆ ಆಗಲಿ. ಆದರೆ, ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಸಾಗರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದರು.

ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ: ಸಿಗಂದೂರು ದೇವಾಲಯದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಧರ್ಮಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಸಾಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಹೋರಾಟ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ. ಸಾಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಲು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಇಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಾಗರ ಶಾಸಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಳೂರು ಮಾತನಾಡಿ, ''ಅಖಂಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಇರುವುದಾದರೆ ಇರಲಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗುವುದಾದರೆ, ಅದು ಸಾಗರ ತಾಲೂಕನ್ನೇ ಮೊದಲು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿ. ಈ ಕುರಿತು ನಾನು ಸಿಎಂಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವೆ. ಅವರು ಮಾತನಾಡೋಣ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರು. ಸಾಗರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಸಹ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದರು.

''ಸಾಗರ ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮಲೆನಾಡಿನ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗ. ಸಾಗರ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಸಹ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡುವೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜನರ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಆಡಳಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಹು ಬೇಗವಾಗಿ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿನಾಸಂನ ಅಕ್ಷರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

