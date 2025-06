ETV Bharat / state

ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಕೈ ಕೊಯ್ದುಕೊಂಡು ರಂಪಾಟ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿ - ACCUSED CUT OFF HIS HAND WITH BLADE

ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ( ETV Bharat )

Published : June 30, 2025