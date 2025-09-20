ETV Bharat / state

ದಾವಣಗೆರೆ: ಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದ ಪತಿಯ ಬಂಧನ

ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗಂಡನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ : ನಗರದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪದ್ಮಾ (31) ಚಾಕು ಇರಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಮಹಿಳೆ. ಪ್ರವೀಣ್ (36) ಚಾಕು ಇರಿದ ಪತಿ. ಪದ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರವೀಣ್ ದಂಪತಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಪತ್ನಿಗೆ ಪತಿ ಚಾಕು ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ.

ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪದ್ಮಾ ಮತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರು. ದಂಪತಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿತ್ತು. ಪತ್ನಿಯ ಶೀಲ ಶಂಕಿಸಿ ಪತಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರವೀಣ್ ದಾವಣಗೆರೆಯ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಇಬ್ಬರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸಾಕಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು.

ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಪದ್ಮಾ ಅವರು ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್​ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸಹ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಪದ್ಮಾಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಡಿವೋರ್ಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹಾಜರಾದ ವೇಳೆ ಪ್ರವೀಣ್ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಪದ್ಮಾಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಚಾಕು ಇರಿತದಿಂದಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪದ್ಮಾ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ದಾವಣಗೆರೆ ಬಡಾವಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರವೀಣ್​ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಚಾಕುವಿನಿಂದ 20 ಸಲ ಇರಿದು ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಭಾವ

ತಮ್ಮನ ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಂದ ಭಾವ (ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸುದ್ದಿ) : ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10, 2025 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಭಾವನೇ (ಗಂಡನ ಅಣ್ಣ) ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿತ್ತು.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟಿಳಕವಾಡಿಯ ಮಂಗಳವಾರಪೇಟೆ ನಿವಾಸಿ ಗೀತಾ ಗವಳಿ (45) ಕೊಲೆಯಾದ ಮಹಿಳೆ. ಗಣೇಶ ಗವಳಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿ. ಅಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಗೀತಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿ ಎರಗಿದ್ದ. ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಗೀತಾ ಅವರನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಅವರು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು.

