ವಿಚ್ಛೇದಿತರು, ವಿಧವೆಯರು, ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಈತನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ : ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಹಣ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ - CHEATING TO DIVORCED WOMEN

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸಿಇಎನ್​​ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ( ETV Bharat )

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ : ಡಿವೋರ್ಸಿ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ​​ಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ ನೀಡಿದ ಪೊಲೀಸರು: ಈ ಕುರಿತು ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಡಿವೈಎಸ್​​ಪಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಸುರೇಶ್ ನಾಯ್ಡು ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಿವೋರ್ಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ​ಯಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಮಹಿಳೆ, ವಿಧವೆ ಹಾಗೂ ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಡಿವೈಎಸ್​​ಪಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat) ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ, ಹೊಸ ಜೀವನ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಅವರಿಂದ 2.80 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮದುವೆಯೂ ಆಗದೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ನಂತರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈತನನ್ನು ಮಹದೇವಪುರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಇವರ ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವನು ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಹದೇವಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಈತ ಹೇಗೆಲ್ಲ ನಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬುದನ್ನ ಡಿವೈಎಸ್​​ಪಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ: ಈತ ಡಿವೋರ್ಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ಎಂಬ ಆ್ಯಪ್​ ಇನ್​ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಮಹಿಳೆಯರು, ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋಣ, ನಾನು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಮನೆ, ಹೋಟೆಲ್ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಡಿವೈಎಸ್​ಪಿ ಎಂದು ರವಿಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ಆ್ಯಪ್​ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡಿ, ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್​ ಆಗಿ ಹಣ ಬೇಕು ಎಂದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಹಣವನ್ನು ಅವರಿಂದ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ಇದು ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾರೆ ರವಿಕುಮಾರ್​ ಅವರು. ಮಲೇಶಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಆರೋಪಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ದೂರುದಾರ ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? : ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಕೆಲವು ದಿನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ಅವರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಾಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇಂತವರ ಜೊತೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಂಬಿಸಿ ಹಣ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ₹12 ಲಕ್ಷ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಹಣ ಪೀಕಿದ ಇಬ್ಬರು ಕಾನ್​ಸ್ಟೆಬಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ - TWO CONSTABLES ARRESTED

