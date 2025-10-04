ಎನ್ಸಿಆರ್ಬಿಯ 2023ರ ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆ; ದೇಶದಲ್ಲಿ 1,71,418, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 13,330 ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ!
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ಯೂರೋ (NCRB) 'ಅಪಘಾತ ಸಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ' ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ 2023ರ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : October 4, 2025 at 8:25 PM IST
ನವದೆಹಲಿ/ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದಲ್ಲಿ 2023ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಪಘಾತದ ಸಾವುಗಳು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಕುರಿತ ವರದಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ಯೂರೋ (NCRB) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,786 ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 4,690 ರೈತರಿದ್ದರೆ, 6,096 ಮಂದಿ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಇದರರ್ಥ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಶೇ. 29.55 ರಷ್ಟು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಬ್ಬ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು
- 2023ರಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,71,418 ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, 2022ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 0.3% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. 2022ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು 0.8% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
- 2023ರಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಟ್ಟು 171,418 ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ಶೇಕಡಾ 6.3 ರಷ್ಟಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ 4,690 ರೈತರಲ್ಲಿ 4,553 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 137 ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ 6,096 ಕಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ 5,433 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 663 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ವರದಿಯನ್ನು 2022ರ NCRB ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ 6,083 ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5,207 ರೈತರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 0.20 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
|ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
|ವರ್ಷ
|ಪ್ರಕರಣಗಳು
|1
|2022
|13606
|2
|2023
|13330
• ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೆಚ್ಚಳ (2021–2023): 274 ಪ್ರಕರಣಗಳ ನಿವ್ವಳ ಏರಿಕೆ, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2.1% ಹೆಚ್ಚಳ.
• 2022 ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
2021 ರಿಂದ 2023 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ
|ವರ್ಷ
|ವರ್ಷ
|ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
|ರಾಜ್ಯ
|2021
|ರಾಜ್ಯ
|2022
|ರಾಜ್ಯ
|2023
|1
|ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
|ಶೇ.13.5
|ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
|ಶೇ.13
|ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
|ಶೇ.13.2
|2
|ತಮಿಳುನಾಡು
|ಶೇ.11.5
|ತಮಿಳುನಾಡು
|ಶೇ.11.6
|ತಮಿಳುನಾಡು
|ಶೇ.11.4
|3
|ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ
|ಶೇ.9.1
|ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ
|ಶೇ.9
|ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ
|ಶೇ.9.1
|4
|ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
|ಶೇ.8.2
|ಕರ್ನಾಟಕ
|ಶೇ.8
|ಕರ್ನಾಟಕ
|ಶೇ.7.8
|5
|ಕರ್ನಾಟಕ
|ಶೇ.8
|ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
|ಶೇ.7.4
|ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
|ಶೇ.7.5
• ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ 13% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
• ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಗಳು ಸುಮಾರು 11–9% ರಷ್ಟು ಸ್ಥಿರ ಪಾಲನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ನಿರಂತರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
• ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಗಳು 4 ಮತ್ತು 5 ನೇ ಸ್ಥಾನಗಳ ನಡುವೆ ಬರುತ್ತವೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಾಲು ಸುಮಾರು 50% ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಉದ್ದೇಶಿತ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ದರ
|ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
|ವರ್ಷ
|%
|1
|2021
|18.9
|2
|2022
|20.2
|3
|2023
|19.7
• 2022 ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ದರವು 20.2% ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ.
• 2023ರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ದರವು 2021 ಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
|ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
|ವರ್ಷ
|ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು
ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು
[ರೈತರು/ಬೆಳೆಗಾರರು]
ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು
(ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು)
|1
|2021
|2169
|1170
|999
|2
|2022
|2392
|1323
|1069
|3
|2023
|2423
|1425
|998
2021ರಲ್ಲಿ 2,169 ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, 2023 ರಲ್ಲಿ 2,423 ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2021ರಿಂದ 2023ಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಪ್ರಮಾಣ 11.7% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಗುತ್ತಿಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 2021ರಲ್ಲಿ 919 ಮಂದಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, 2023ರಲ್ಲಿ 216 ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ನಡೆದಿವೆ. 2021 ರಿಂದ 2023ಕ್ಕೆ ಈ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ 76.5% ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವುಗಳು
|ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳು
|ವರ್ಷ
|2022
|2023
|ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವುಗಳು
|430504
|4,44,104
|ಆಕಸ್ಮಿಕ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ
|31.2
|31.9
2022 ರಿಂದ 2023 ರವರೆಗೆ 13,600 ಸಾವುಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಇದು 3.2% ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪಘಾತ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವು 31.2 ರಿಂದ 31.9 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
|ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವು
|ವರ್ಷ
|2021
|2022
|2023
|ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ
|25278
|29090
|29981
|ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಾವು
|154
|140
|74
|ಇತರ ಕಾರಣಗಳು
|25124
|28950
|29907
|ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ
|ಶೇ.37.7%
|ಶೇ.43.20%
|ಶೇ.44.2%
