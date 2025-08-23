ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಯುವ ಜನತೆ ವ್ಹೀಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ನೋ ವ್ಹೀಲಿಂಗ್ ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ರೀತಿ ಸಿಗಂದೂರು ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಬೈಕ್ ವ್ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತೀಕ್ ಎಂಬ ಯುವಕನಿಗೆ 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ, ಮುಂದೆ 25 ಸಾವಿರ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸನ್ಸ್ ರದ್ದು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಾಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸಾಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಪಿಐ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪೋಷಕರು 21 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ನೀಡಬೇಡಿ. ಅವರಿಗೆ ವಾಹನ ನೀಡುವಾಗ ವಾಹನದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಐಎಸ್ಐ ಮಾರ್ಕಿನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನೇ ನೀಡಬೇಕು. ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ತ್ರಿಬಲ್ ರೈಡಿಂಗ್, ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ತಪ್ಪು. ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗರು ವ್ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವ್ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಮೊದಲನೇ ಸಲದ ವ್ಹೀಲಿಂಗ್ಗೆ 5 ಸಾವಿರ ರೂ. ದಂಡ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಸಲ ವ್ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆತನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸನ್ಸ್ ರದ್ದು ಹಾಗೂ ಆತನ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ ಆಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ, ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು. ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪರಾಧಗಳು ನಡೆಯಬಾರದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸರ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪೊಲೀಸರು ನೋ ವ್ಹೀಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ, ಅಪರಾಧಮುಕ್ತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ವ್ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಯುವಕ ಪ್ರತೀಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಿಗಂದೂರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ವ್ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬೈಕ್ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಗಾಡಿಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂ. ದಂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಗೂ ಗಾಡಿಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
