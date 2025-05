ETV Bharat / state

ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ 30 ಗ್ರಾಂ ಸರ: ಚಿನ್ನದ್ದೆಂದು ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ ಯುವಕ - YOUNG MAN RETURNS GOLD CHAIN

ಚಿನ್ನದ ಸರ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ ಯುವಕನಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : May 16, 2025 at 8:05 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 8:22 PM IST 2 Min Read

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಚಿನ್ನದ ದರ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚೂರು ಚಿನ್ನ ಸಿಕ್ಕರೂ ಬಚ್ಚಿಡುವವರ ಮಧ್ಯೆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ 30 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಯುವಕ ವಾಪಸ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಶಿವಾನಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿಳ್ಳೂರ ಎಂಬ ಯುವಕ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಅದರ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಝುಂಜರವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿ ಶ್ವೇತಾ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬವರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ 30 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಹಸ್ರಾರು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿಳ್ಳೂರ ಎಂಬವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ 30 ಗ್ರಾಂ ಸರ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ ಯುವಕ (ETV Bharat) ಬಳಿಕ ಆತ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಸೂಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲತಃ ಕಕಮರಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ವಿಕ್ರಂ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಶ್ವೇತಾ ಸಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಸರದ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿ, ಇದು 30 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. "ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದ ಶಿವಾನಂದ ನಮಗೆ ಈ ಸರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇದು ಒಂದು ಪವಾಡವೇ ಸರಿ ಎಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಿಕ್ರಂ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ನನಗೆ ಬಂಗಾರದ ಸರ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದು ಚಿನ್ನ ಅಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೆ, ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಿನ್ನ ಎಂಬುದು ಖಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಎಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರಿತು ತಡಮಾಡದೆ ಮುಖ್ಯವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಝುಂಜರವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಕಕಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಮರಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಸ್ತು ನಮಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ತರಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಧರ್ಮವೂ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಮರಳಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಯುವಕ ಶಿವಾನಂದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿಳ್ಳೂರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕನಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ: ಚಿನ್ನ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದ ಯುವಕನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಕಮರಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸತ್ಕರಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗ್ರಾಮದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡೋಲಿ ಹೊತ್ತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು: ಭಾವೈಕ್ಯತೆ ಮೆರೆದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನಡೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

Last Updated : May 16, 2025 at 8:22 PM IST