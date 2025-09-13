ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿಮೇಳದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ದುರಂತ: ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಸಾವು
ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ್ನು ಲಾರಿಯಿಂದ ಇಳಿಸುವಾಗ ದುರಂತ ನಡೆದಿದೆ.
Published : September 13, 2025 at 11:40 AM IST
ಧಾರವಾಡ: ಇಂದಿನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಧಾರವಾಡದ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೃಷಿಮೇಳದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ದುರಂತವೊಂದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಲಾರಿಯಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಳಿಸುವಾಗ ಅವಘಡ ನಡೆದು ಓರ್ವ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ತುಮಕೂರು ಮೂಲದ ಪರಶುರಾಮ (32) ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇಂದಿನಿಂದ ನಡೆಯುವ ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಂದಿದ್ದರು. ಲಾರಿಯಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಳಿಸುವಾಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಪರಶುರಾಮನ ಮೈಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾನೆ. ಉಪನಗರ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಇಂದಿನಿಂದ ರೈತರ ಹಬ್ಬ: ಶನಿವಾರ (ಸೆ.13) ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಹಬ್ಬ ಶುರುವಾಗಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 4 ದಿನ ನಡೆಯಲಿದೆ. "ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಳಿಗಳು" ಈ ಬಾರಿಯ ಘೋಷವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿಮೇಳದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊರರಾಜ್ಯದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಒಟ್ಟು 600 ಮಳಿಗೆಗಳು ತಯಾರಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಬೀಜ ಮೇಳ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಲಿದೆ.
ನಾಳೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದು, ಸೆ. 15 ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಪುಟದ ಕೆಲ ಸಚಿವರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಕವಾಗುವ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ, ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಜಾನುವಾರು ಮೇಳ, ಕೀಟಮೇಳ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಭಾಗದಿಂದ ರೈತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಹ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಮೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಜನರನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲು ಹೈಟೆಕ್ ಟಚ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
