ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್: ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಹಿಳೆಗೆ 3.9 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ! - DIGITAL ARREST

ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರಿರೊಬ್ಬರಿಗೆ 3.9 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

MANGALURU WOMAN CHEATED
ಮಂಗಳೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 3.9 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಂಚನೆ (ETV Bharat)
Published : August 11, 2025 at 12:38 PM IST

ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್​​ ಅರೆಸ್ಟ್​​ ಮಾಡಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3.9 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಂಚಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರೊಬ್ಬರು ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮತ್ತು ಪಿ.ಬಿ.ಬಿ ಬ್ರಾಂಚ್​ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಾಗುರಿ ಪಡಿಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್​ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್​ನಿಂದ ಮಿಸ್​​ ಕಾಲ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಆ ನಂಬರಿಗೆ ವಾಪಸ್​ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಸೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಎಂಡಿಎಂಎ ಇದೆ ಎಂಬ ಬೆದರಿಕೆ: ಆಗ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಕಾಲ್​ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ, 'ನೀವು ಚೈನಾಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 150 ಎಂ.ಡಿ.ಎಂ.ಎ ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ 75 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ' ಇರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ 'ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಸಲ್​ನ್ನು ನಾನು ಕಳುಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಆ ಮಹಿಳೆ 'ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದಾಗಿ' ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ತಾನು ಜನರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್​ನಿಂದ ಮಾತನಾಡುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ.

ಸಂಬಳದ 93% ಕಳುಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ವಂಚಕರು: ನಂತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, 'ನಿಮಗೆ no objection ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದ 93% ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು' ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಜ.17 ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಮೋಸ ಹೋದ ಮಹಿಳೆ RTGS ಮೂಲಕ 55,00,000/- ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯಯನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬಾರದೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

RTGS ಮೂಲಕ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ: ಹೀಗೆ, ಅವರು ನೀಡಿದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ, 17-01-2025 ರಿಂದ 04-07-2025ರ ವರೆಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತನ್ನ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 3 ಕೋಟಿ 9 ಲಕ್ಷದ 75 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳನ್ನು RTGS ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ: ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದಿದ್ದಾಗ ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವ ವಿಚಾರ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆನ್​ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮೋಸದಿಂದ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಆನ್​ಲೈನ್ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಬಳಿಕ ವಂಚಕರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮಂಗಳೂರು ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೃದ್ಧನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ₹1.77 ಕೋಟಿ ದೋಚಿದ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು

