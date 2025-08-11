ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3.9 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಂಚಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರೊಬ್ಬರು ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮತ್ತು ಪಿ.ಬಿ.ಬಿ ಬ್ರಾಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, ನಾಗುರಿ ಪಡಿಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನಿಂದ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಆ ನಂಬರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಡಿಎಂಎ ಇದೆ ಎಂಬ ಬೆದರಿಕೆ: ಆಗ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ, 'ನೀವು ಚೈನಾಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 150 ಎಂ.ಡಿ.ಎಂ.ಎ ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ 75 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ' ಇರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ 'ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಸಲ್ನ್ನು ನಾನು ಕಳುಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಆ ಮಹಿಳೆ 'ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದಾಗಿ' ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ತಾನು ಜನರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ನಿಂದ ಮಾತನಾಡುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ.
ಸಂಬಳದ 93% ಕಳುಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ವಂಚಕರು: ನಂತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, 'ನಿಮಗೆ no objection ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದ 93% ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು' ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಜ.17 ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಮೋಸ ಹೋದ ಮಹಿಳೆ RTGS ಮೂಲಕ 55,00,000/- ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯಯನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬಾರದೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
RTGS ಮೂಲಕ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ: ಹೀಗೆ, ಅವರು ನೀಡಿದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ, 17-01-2025 ರಿಂದ 04-07-2025ರ ವರೆಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತನ್ನ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 3 ಕೋಟಿ 9 ಲಕ್ಷದ 75 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳನ್ನು RTGS ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ: ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದಿದ್ದಾಗ ಮೋಸ ಹೋಗಿರುವ ವಿಚಾರ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮೋಸದಿಂದ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಬಳಿಕ ವಂಚಕರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮಂಗಳೂರು ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
