ಕೋರ್ಟ್, ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪೂರ್ವ ಕೇಸ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಿರುವ 1.11 ಕೋಟಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಲೋಕ್​ ಅದಾಲತ್​ನಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥ

ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅನು ಶಿವರಾಮನ್​ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಸ್​.ಜಿ.ಪಂಡಿತ್​ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

A total of 1.11 crore cases, including pre-litigation cases, pending in the courts, have been disposed of in the courts.
1.11 ಕೋಟಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಲೋಕ್​ ಅದಾಲತ್​ನಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 16, 2025 at 7:55 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಂತ ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್​ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಿರುವ 2,31,251 ಮತ್ತು ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪೂರ್ವ 1,08,63,667 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 1,11,04,918 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅನು ಶಿವರಾಮನ್​ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಸ್​.ಜಿ.ಪಂಡಿತ್​ ಅವರು ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.


ಹೈಕೋರ್ಟ್​​ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೀಠದಲ್ಲಿ 24, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 4 ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ 2 ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ 959 ಪೀಠಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 989 ಪೀಠಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿವೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನ ಮೂರು ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ 1,042 ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿವರ: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಕಲಹ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದಲೇ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​​ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಪ್ರಕರಣ ರಾಜ್ಯದ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಅದಾಲತ್​ನಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ, ದಂಪತಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.


ಅದಾಲತ್​ನಲ್ಲಿ 1446 ವೈವಾಹಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 304 ದಂಪತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2,876 ವಿಭಾಗಧಾವೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು, 3,708 ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ್ದು, 265 ಕೋಟಿ ರು.ಗಳ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

1,148 ಎಂವಿಸಿ ಅಮಲ್ಜಾರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಿದ್ದು 70 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 10,273 ಚೆಕ್​ ಬೌನ್ಸ್​ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಿದ್ದು, 1,863 ಕೋಟಿ ರು.ಗಳ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ, 355 ಎಲ್​ಐಸಿ ಅಮಲ್ಜಾರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ್ದು, 275 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 2,864 ಇತರೆ ಅಮಲ್ಜಾರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 2,864 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 128 ಕೋಟಿ ರು.ಗಳ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ವಿವರಿಸಿದರು.


ಜತೆಗೆ, 21 ರೇರಾ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ್ದು 2.63 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಲವಸೂಲಾತಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ 23 ಪ್ರರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಿದ್ದು 14 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 185 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಿದ್ದು, 4 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.


ಅಲ್ಲದೇ, ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹಳೆಯ 1,460 ಪ್ರಕರಣಗಳು, 10 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹಳೆಯ 198 ಹಾಗೂ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹಳೆಯ 22 ಪ್ರಕರಣಗಳೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 1,680 ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, 1499 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅನು ಶಿವರಾಮನ್ ಅವರ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಸಾವಿಗೀಡಾದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ 5 ಲಕ್ಷ ರು. ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯ 1ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪೀಠದಲ್ಲಿದ್ದ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕರಣ 57,57,82,023 ರೂ. ಗಳಿಗೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಅಮಲ್ಜಾರಿ ಪ್ರಕರಣ 5,90,11,509 ರೂ. ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.


ಮುಂದಿನ ಅದಾಲತ್​ : 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಾಲತ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಅದಾಲತ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಜ್ಯಪೂರ್ವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

