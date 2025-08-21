ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರು: ಮಾವುತ, ಕಾವಾಡಿಗರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶಾಲೆ: ಪಾಠಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ

ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಡಿಡಿಪಿಐ ಜವರೇಗೌಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯ ಮಾವುತರು ಹಾಗೂ ಕಾವಾಡಿಗರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶಾಲೆ ಆರಂಬಿಸಿದ್ದು, ಆಟ - ಪಾಠಗಳು ಸಾಂಗವಾಗಿ ನೆರವೇರುತ್ತಿವೆ.

ಮೈಸೂರು: ಮಾವುತ, ಕಾವಾಡಿಗರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶಾಲೆ: ಪಾಠದೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 21, 2025

ಮೈಸೂರು: ಗಜಪಡೆಯ ಮಾವುತರು ಹಾಗೂ ಕಾವಾಡಿಗರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಶಾಲಾ ವಾತಾವರಣದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ 9 ಆನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮಾವುತರು ಹಾಗೂ ಕಾವಾಡಿಗರು, ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶಾಲೆ ತೆರೆದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆಟೋಟ ಹಾಗೂ ಪಾಠದಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿ: ಕಾಡಿನಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಈ ಮಕ್ಕಳು, ಸಂಕೋಚದಿಂದ ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಪೋಷಕರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸಿ, ಆಟೋಟ ಹಾಗೂ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಡಿಡಿಪಿಐ ಜವರೇಗೌಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಬಿಇಒ ಎಂ.ಆರ್. ಅನಂತರಾಜು, ಬಿಆರ್‌ಸಿ ಎಂ.ಬಿ. ಶ್ರೀಕಂಠಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶಾಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಬಿಇಒ ಕಚೇರಿ ವತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರಂನ ರೆಹಮಾನಿಯಾ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ನೂರ್​ ಫಾತಿಮಾ, ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯ ಡಿ. ದಿವ್ಯ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ, ಚಾಮುಂಡಿಪುರಂ ವಿಎಂಇ ಬಾಲಬೋಧಿನಿ ಶಾಲೆಯ ಮೋಸಿನ್ ತಾಜ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕನಕಗಿರಿ ಸಿಆರ್‌ಪಿ ಕೆ.ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

1ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 5, 2 ಎರಡನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 3, ಮೂರನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 4, ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 5, 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 4, ಆರನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 4, 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 27 ಮಕ್ಕಳು ನಿತ್ಯ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಾಗೂ ತರಗತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮೊದಲ ತಂಡದ ಗಜಪಡೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 27 ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದು, 2ನೇ ತಂಡ ಗಜಪಡೆ ಅರಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಲಿ - ಕಲಿ ವಿಧಾನ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರೈಮ್ಸ್ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೂರೈಸುವ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟವನ್ನು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಲಿಕೆ: ಪಾಠದೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೃತ್ಯ, ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಅರಮನೆ ವೇದಿಕೆ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

