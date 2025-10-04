ETV Bharat / state

ಪಿಎಂಎಫ್‌ಎಂಇ ಯೋಜನೆ: ₹10 ಸಾವಿರದಿಂದ ದೀಕ್ಷಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೂಪಿಸಿದ ಸಾಧಕಿ; ಮಾದರಿಯಾದ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಹಿಳೆ

ಪಿಎಂಎಫ್‌ಎಂಇ ಯೋಜನೆ ನೆರವು ಪಡೆದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ದೀಕ್ಷಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

WOMAN SUCCESS STORY
10 ಸಾವಿರದಿಂದ ದೀಕ್ಷಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ಟಿದ ಸಾಧಕಿ (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

October 4, 2025

2 Min Read
ಕಾರವಾರ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ): ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿರು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ನಿಯಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಯೋಜನೆಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ‍್ಯ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣದ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.

ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಮೆಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಮತಾ ವಿನಾಯಕ ಭಟ್ಟ ಅವರು ಈ ಯೋಜನೆ ನೆರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಕೇವಲ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಂದು 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಯಶಸ್ವಿ 'ದೀಕ್ಷಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್​' ಆಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಾಧನೆಯು ಇದೀಗ ಇತರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಪದವೀಧರೆಯಾದ ಮಮತಾ ಭಟ್ಟ​ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿರಸಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಇಒ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಗೃಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಹಲಸಿನ ಹಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆಯಿದ್ದು, ನಿಯಮಿತ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸುವ ಕುರಿತು ಶಿರಸಿಯ ಕದಂಬ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸಿ, ತಮ್ಮದೇ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಣೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಮತಾ ಭಟ್ಟ.

ಪಿಎಂಎಫ್‌ಎಂಇ ಯೋಜನೆಯ ನೆರವು: ಉದ್ಯಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 2022 ರಲ್ಲಿ ಪಿಎಂಎಫ್‌ಎಂಇ ಯೋಜನೆಯ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೆ. ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಹೊಸಗದ್ದೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಪಡೆದು, ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿ, ಹುರಿಯುವ ಯಂತ್ರ, ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರೈಯರ್, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ ಮುಂತಾದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 3.75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯಧನವೂ ಲಭಿಸಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ನೆರವಿನಿಂದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ದೀಕ್ಷಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಮಮತಾ ಭಟ್ಟ ಅವರ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಉದ್ಯಮವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣದ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿರು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ನಿಯಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆ (ಪಿಎಂಎಫ್‌ಎಂಇ) ಯೋಜನೆಯು ಅರ್ಹ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು, ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಶೇ.50% ಸಹಾಯಧನ ಅಥವಾ ಗರಿಷ್ಠ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸಾಲದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ವೈವಿಧ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ: ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನ ಹಪ್ಪಳದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆರಂಭವಾದ 'ದೀಕ್ಷಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್', ಇಂದು ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಷಾಯ ಪುಡಿ, ಹಲಸಿನಕಾಯಿ ಹಪ್ಪಳ, ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಹಪ್ಪಳ, ಸೂಜು ಮೆಣಸು ಖಾರದ ಬಾಳೆ ಚಿಪ್ಸ್, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸಂಡಿಗೆ ಮುಂತಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಹಬ್ಬದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಹಿಟ್ಟು, ಮಡೆ ಹಿಟ್ಟು, ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ, ಮೋದಕಗಳನ್ನು ಟನ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ತಯಾರಿಸಿ ಶಿರಸಿಯ ಟಿಎಸ್​ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಮಮತಾ ಭಟ್ಟ ಅವರು ಹತ್ತಾರು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿರು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ನಿಯಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವವರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಆಯಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಗಾಂವಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

