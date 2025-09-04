ಮೈಸೂರು : ಎರಡು ತಲೆ, ನಾಲ್ಕು ಕಣ್ಣು, ಎರಡು ಕಿವಿ, ಎರಡು ಬಾಯಿ ಇರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಮೇಕೆ ಮರಿಯೊಂದು ಜನಿಸಿದ ಘಟನೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಮೇಕೆ ಕಂಡು ಜನ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕುರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ರವೀಶ್ ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮೇಕೆಯೊಂದು ಎರಡು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಮೇಕೆ ಮರಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಮರಿಯೂ ವಿತ್ರವಾಗಿ ಜನಿಸಿದೆ. ಎರಡು ತಲೆ, ನಾಲ್ಕು ಕಣ್ಣು, ಎರಡು ಕಿವಿ, ಎರಡು ಬಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಮಾಲೀಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಜನಿಸಿದರೂ ಅದರ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇಕೆಯಂತೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಎರಡು ಬಾಯಿಯಿಂದಲೂ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಮೇಕೆ ಜನಿಸಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಮೇಕೆಮರಿ ನೋಡಲು ಜನ ತಂಡೋಪ ತಂಡವಾಗಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೇಕೆ ಮಾಲೀಕ ರವೀಶ್ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಕೆ ಮಾಲೀಕ ರವೀಶ್, ನಾನೋರ್ವ ಕೃಷಿಕ. ಹೊಲ-ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮೇಕೆಯೊಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಕೆ ಎರಡು ತಲೆ, ನಾಲ್ಕು ಕಣ್ಣು, ಎರಡು ಕಿವಿ, ಎರಡು ಬಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲು ನಾನು ಇಂತಹ ಮರಿಯನ್ನು ನೋಡಿರುವುದು.
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ಮರಿಗಳು ಬದುಕುಳಿಯುವುದು ತೀರಾ ಅಪರೂಪ. ಆದರೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಮೇಕೆ ಮರಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮರಿ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಲೂಕು ಪಶುವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಈ ಮರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಯಾವ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಮರಿಗಳು ಹೀಗೆಯೇ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಸ್ಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲೆಬಾಗಬೇಕಿದೆ. ಮೇಕೆ ಮರಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಜನಿಸಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ, ಜನರು ಬಂದು ನೋಡಿ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರವೀಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
2023ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಕೆಯೊಂದು ಮಾನವನ ಮುಖ ಹೋಲುವಂತಹ ಮೇಕೆ ಮರಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದು ಕೂಡ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೇಕೆ ಮರಿಗೆ ಮಾನವನಂತಿರುವ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ತರಿಸಿತ್ತು.