ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಪಡೆದು ಭಟ್ಕಳ ಠಾಣೆಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ: ಆರೋಪಿ ಹಿಸ್ಟರಿ ತಿಳಿದು ಪೊಲೀಸರಿಗೇ ಶಾಕ್​! - BHATKAL POLICE ARREST ACCUSED

Published : July 15, 2025 at 8:34 AM IST

ಕಾರವಾರ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ): ಭಟ್ಕಳ ನಗರದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆವೊಡ್ಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಭಟ್ಕಳ ಶಹರ್​ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಹೆಡೆಮುರಿಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆದರಿಕೆಯ ಇ-ಮೇಲ್ ಸಂದೇಶ: ಜುಲೈ 10 ರಂದು, ಭಟ್ಕಳ ಶಹರ್​ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ bhatkaltownkwr@ksp.gov.in ಗೆ ಎರಡು ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆಯ ಇ-ಮೇಲ್‌ಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಮೊದಲ ಇ-ಮೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ “We will plant bomb in Bhatkal town” ಎಂದು, ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಇ-ಮೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ “All the bombs will blast within 24 hours” ಎಂಬ ಸಂದೇಶಗಳಿದ್ದು, ಈ ಎರಡು ಇ-ಮೇಲ್‌ಗಳು kannannandika@gmail.com ಎಂಬ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸದಿಂದ ಬಂದಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.