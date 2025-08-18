ಉಡುಪಿ: 2023ರಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ಮೂಲದ ವಿಲ್ಮಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಕರ್ವಾಲೋ ಪುತ್ರಿ ಚೆರಿಶ್ ಕರ್ವಾಲೋ ಜತೆಗೂಡಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಉಮ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಹಸಮಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು 8 ದಿನದಲ್ಲಿ 1,300 ಕಿ.ಮೀ. ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿ ಚೀನಾ ಗಡಿ ಸಮೀಪದ ಸಿಯಾಚಿನ್ ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಂತಹದೇನು ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ? ವಿಲ್ಮಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಅವರಿಗೀಗ 57 ರ ಹರೆಯ!,
ಹೌದು, ಕುಂದಾಪುರ ಮೂಲದ ವಿಲ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಹವ್ಯಾಸ. ಹಲವು ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಿ ಚೆರಿಶ್ ಕರ್ವಾಲೋ ಜೊತೆ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಪೋರೇಟರ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಇವರಿಗೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದು ಹವ್ಯಾಸ.
ಸಿಯಾಚಿನ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ: ಈ ಬಾರಿ ಸಿಯಾಚಿನ್ ಪ್ರಯಾಣ ಅತಿ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂದವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1,300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ತಲುಪಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುವ ಅವರ ಕನಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೇಳೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಿಲ್ಮಾ ಅವರು 6 ಜನರ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕ ಕುಂದಾಪುರ ಮೂಲದ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್: ಲೇಹ್ನಿಂದ ಝನ್ಸ್ಕರ್ ಕಣಿವೆ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸಮೀಪದ ಗುರ್ಖೋನ್ ಕಣಿವೆ ಆಗಿ ಸಿಯಾಚಿನ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಗುರಿ ತಲುಪಲು 60 ಕಿ.ಮೀ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಹಠ ಹಿಡಿದು ಈ ಯಾತ್ರೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ಮೂಲದ ದಿನೇಶ್ ಕರ್ಣ ಎಂಬ ಕುಂದಾಪುರ ಮೂಲದ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಅವರ ಜೊತೆ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡದ್ದು ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ನೀಡಿದ ವಿಚಾರ ಎಂದು ವಿಲ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2003ರಲ್ಲಿ ಪುತ್ರಿ ಜೊತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಉಮ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಪಯಣ: ಕುಂದಾಪುರ ಮೂಲದ ವಿಲ್ಮಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಕರ್ವಾಲೋ ಪುತ್ರಿ ಚೆರಿಶ್ ಕರ್ವಾಲೋ ಜತೆಗೂಡಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಮೊಟಾರಬಲ್ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಉಮ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಸಮುದ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ 19,024 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಉಮ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಪ್ರದೇಶ ಭಾರತ – ಚೀನಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಲಡಾಕ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಮ್ಲಿಂಗ್ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು, ಸಾಹಸಿ ರೈಡರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ವಿಲ್ಮಾ ಅವರ ವಯಸ್ಸು 55. ಈ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ವಿಲ್ಮಾ ವಿಶ್ವದ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
"ಲಡಾಖ್ಗೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಬೈಕ್ ಮೂಲಕ ತೆರಳಿದ್ದು ಮಗಳು ಚೆರಿಶ್ಳಿಂದ ಸಾಹಸಯಾತ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿಲ್ಮಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ. ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಲ್ಮಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೋರೇಟರ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 57ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಹಸಮಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮೊದಲ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಭಿನ್ನ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಗಮ್ಯ ತಲುಪಲು 60 ಕಿ.ಮೀ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸಾಗುವ ಮನಸ್ಸಾಯಿತು. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿದೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ"- ವಿಲ್ಮಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಕರ್ವಾಲೋ.
