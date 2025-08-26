ETV Bharat / state

ಹೊಸನಗರ ಪಟ್ಟಣದ ಕೆ.ಎಸ್.ವಿನಾಯಕ ಎಂಬುವರು ಕಳೆದ 21 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 1,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಗಣಪತಿ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ‌.

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಿನಾಯಕ ಲೋಕ
ವರದಿ: ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್. ಎಸ್.ಈ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನಾಣ್ಯ, ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಹ‌ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ, ಹೊಸನಗರ ಪಟ್ಟಣದ ಹಳೇ ಕೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯ ಕೆ.ಎಸ್.ವಿನಾಯಕ ಎಂಬುವರು ಕಳೆದ 21 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರದ ಗಣಪತಿ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ‌.

ಹೌದು, ವಿನಾಯಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಿನಾಯಕನ ಲೋಕವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಾಯಕ ಅವರು ಕಳೆದ 21 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಣೇಶ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹವ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ವಿನಾಯಕ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಗಣಪನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ.ಎಸ್. ವಿನಾಯಕ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ದಂಪತಿಗಳ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಸಾರು ಸಾವಿರಾರು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಿನಾಯಕನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

Vinayaka Loka
ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ್​ ಥೀಮ್​ನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ (ETV Bharat)

ಯಾವ್ಯಾವ ಗಣಪತಿಗಳಿವೆ: ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಗಣಪ, ಗಾಜಿನ ಗಣಪ, ನಾಟ್ಯ ವಿನಾಯಕ, ಮರದ ಕೆತ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಗಣೇಶ, ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತ ಏಕದಂತ, ಬಾಲ್ಯ ಗಣಪ, ಅಡಕೆಯ ಗಣಪ ಹೀಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಣೇಶ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿವೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕರಕುಶಲ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಗಣಪತಿಯ ಚಂದದ ನೂರಾರು ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಗಣಪತಿಗಳು ಕೂಡ ವಿನಾಯಕ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.

ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಗಣಪ: ವಿನಾಯಕ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದೂಂದು ವಿಷಯವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದಂದು ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ವಿನಾಯಕ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ ಥೀಮ್​ನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ‌‌ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಗಣಪನಿದ್ದು ಯುದ್ದದ ಹೆಲಿಕ್ಯಾಪ್ಟರ್, ಟ್ಯಾಂಕರ್, ಜೀಪ್, ಯುದ್ದ ವಿಮಾನಗಳ ಕಲಾಕೃತಿ ಬಳಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Vinayaka Loka
ಗಣಪತಿ ಕಲಾಕೃತಿ (ETV Bharat)

ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಗಣಪನ ಸಂಗ್ರಹ: ಕೆ.ಎಸ್. ವಿನಾಯಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಪೂರಕವೆಂಬಂತೆ ವಿನಾಯಕನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಹವ್ಯಾಸ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಇದೆ. ಗಣಪತಿ ಕಲಾಕೃತಿ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇಶದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಓಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಣಪನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ ವೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕವಿಟ್ಟಿಲ್ಲವಾದರೂ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸುರಿದಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

15 ದಿನ ಗಣಪನ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವ ವಿನಾಯಕ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಗಣಪತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ದಿನದಿಂದ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಣಪತಿ ನೋಡಲು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದ ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಬಂದವರಿಗೆ ಖುದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

Vinayaka Loka
ಗಣಪತಿ ಕಲಾಕೃತಿ (ETV Bharat)

ಗಣಪತಿ ಕಲಾಕೃತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿನಾಯಕ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಕಳೆದ 21 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಣಪತಿ ಕಲಾಕೃತಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ವಿನಾಯಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ 1,500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹಗಳಿವೆ. 3,500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿಚಾರಗಳು , ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಹಾಗೂ ರಂಗೋಲೆ, ಬಾಲ ಗಣಪತಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ ಎಂದರು.

ದೇಶದ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ: ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಗಣೇಶನ ಕಲಾಕೃತಿ, ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಆಸಕ್ತಿ ನಮಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಗಣೇಶ ವಿಗ್ರಹ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ದರ್ಶನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇಶ ಭಕ್ತಿಯ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಪರಿಸರ ವಿಕೋಪದ ಗಣಪತಿ, ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ ಗಣೇಶ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನನನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಗಣಪನನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನನ್ನ ಪತಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ: ವಿನಾಯಕ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಗೀತಾ ಮಾತನಾಡಿ, ನನ್ನ ಪತಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವಾರಣಾವಿರುತ್ತದೆ. ವಿನಾಯಕ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಣಪತಿ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖುಷಿಯ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೂ ಗಣಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ. ಅದರಲ್ಲೂ ದೇವರ ಹೆಸರಿನವರನ್ನೆ ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಕೂರಿಸಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗಣ್ಯರು ಬಂದು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನ ಸಹ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಹೊಸನಗರದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ ಅವರು ವಿನಾಯಕ ಲೋಕವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗ ಮೊದಲು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ವಿನಾಯಕ ಅವರು ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಗಣಪತಿ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ತಂದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಗಣಪನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಗಣಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾನ ಬಗೆಯ ಗಣಪನನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುತ್ತಾ ಜನರಿಗೆ ಗಣಪನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

