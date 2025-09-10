ETV Bharat / state

ಹಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಚಾಕುವಿನಿಂದ 20 ಸಲ ಇರಿದು ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಭಾವ

ಹಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಭಾವ ಚಾಕುವಿನಿಂದ 20 ಸಲ ಇರಿದು ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದೆ.

MAN BRUTALLY MURDERED WOMAN
ಹತ್ಯೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 10, 2025 at 8:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮನೆಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಭಾವನೇ (ಗಂಡನ ಅಣ್ಣ) ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟಿಳಕವಾಡಿಯ ಮಂಗಳವಾರಪೇಟೆ ನಿವಾಸಿ ಗೀತಾ ಗವಳಿ (45) ಕೊಲೆಯಾದ ಮಹಿಳೆ. ಗಣೇಶ ಗವಳಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಗೀತಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿ ಎರಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ರಕ್ತದ ಮಡವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಗೀತಾ ಅವರನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಅವರು ಉಸಿರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸ್ನೇಹಿತರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಮನೆಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದ ಗೀತಾ ಅವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಭಾವ ಗಣೇಶ ಗವಳಿ ಎನ್ನುವುದು ಖಚಿತಗೊಂಡಿದೆ.

ಗೀತಾ ಅವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಆತ ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿಂದ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ. ಅದರಂತೆ ನಿನ್ನೆ ಆತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ದತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇಂದು ಮಹಿಳೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಆಕೆಯನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಮೃತ ಮಹಿಳೆ ಗೀತಾ ಗವಳಿ ಕಳೆದ 22 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಂಜಿತ್ ಗವಳಿ ಎನ್ನುವರ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪತಿ ರಂಜಿತ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ರಂಜಿತ್ ಸಹೋದರ ಗಣೇಶ ಗವಳಿ ಮನೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗೀತಾ ಅವರಿಗೆ ನಿರಂತರ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ. ಗೀತಾ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ ಗವಳಿ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರಯಾಗಿ ವಾಸವಿದ್ದರು. ಗಣೇಶ ಗವಳಿ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಣವನ್ನು ತಾನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಲೋನ್ ತುಂಬಿರಲಿಲ್ಲ. ಲೋನ್ ತುಂಬದ ಕಾರಣ ಮನೆಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಹಣವನ್ನು ನೀವೇ ತುಂಬಿ ಎಂದು ಗೀತಾ ಅವರಿಗೆ ಗಣೇಶ್​ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದ. ನಾನು ಮನೆಗೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಲೋನ್ ತುಂಬಲು ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಗೀತಾ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಲೇ ಗೀತಾ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಆರೋಪಿಯ ಬಂಧನ: ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಟಿಳಕವಾಡಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಗಣೇಶ ಗವಳಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈತ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಕ್ರಮ ಸಾರಾಯಿ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ ಆರೋಪವಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಅವರು, ಮನೆಯ ಮೇಲೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಣ ತುಂಬುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಗಿ, ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಗಣೇಶ ಗವಳಿಯನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಅಕ್ರಮ ಸಾರಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪತಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ದುಡಿಯುವಂತಾಗಬೇಕು: ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಪತ್ನಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್

ಮೊದಲ ಮದುವೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಜಗಳ: ಹೆಂಡತಿ ಕೊಲೆಗೈದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಪತಿ ಅರೆಸ್ಟ್​​​​

For All Latest Updates

TAGGED:

BRUTAL MURDERBROTHERS WIFE KILLED BY STABBINGಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಿಳೆ ಕೊಲೆಬೆಳಗಾವಿMAN BRUTALLY MURDERED WOMAN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ರೈತ: ಇವರು ತೆಗೆದ ಇಳುವರಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಅಫ್ಘಾನ್​ ಬ್ಯಾಟರ್: ಐಸಿಸಿ ರ‍್ಯಾಂಕಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ನಂ.1

ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಔಷಧ: ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಳಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹೀಗಿವೆ!

ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗದಂತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳೇನು?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.