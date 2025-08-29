ETV Bharat / state

ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ವಿದಾಯ; ಡಿಜೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕಲಾತಂಡಗಳು - GANESHA IMMERSION

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಗಣಪತಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲಾಯಿತು.

ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ವಿದಾಯ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 29, 2025 at 6:56 PM IST

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನಗರದ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಇಂದು ಭರ್ಜರಿ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕನನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿದರು.

ಮೆರವಣಿಗೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಗವಾದ್ವಜಗಳು ರಾರಾಜಿಸಿದವು. ನಾಸಿಕ ಡೋಲ್‌ಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದ ಗಣೇಶನ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು (ETV Bharat)

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಷರತ್ತಿನಂತೆ ಸರಿಯಾಗಿ 12 ಗಂಟೆಯಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ವಿವಿಧ ವಾದ್ಯ ಮೇಳಗಳೊಂದಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಗವಾದ್ವಜ ಹಿಡಿದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಮಾರ್ಗದುದ್ದಕ್ಕೂ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ, ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ಸಕ್ಕತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿದರು.

ಗಣೇಶನ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಸುತ್ತ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಗಣೇಶ ನಿಮಜ್ಜನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ, ಹಳೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್ ಬಳಿಯ ಬಾವಿಗೆ ತೆರಳಿತು. ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.

ಶ್ರೀರಾಮನ ವಿಗ್ರಹ (ETV Bharat)

ಗಣೇಶ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹ, ಮೆಕ್ಕಾ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಈದ್ಗಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಆದ್ರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ‌‌ ಹಾರಿಸಲು ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಇದೀಗ ತ್ರಿವರ್ಣಧ್ವಜ ಹಾರುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ, ಲಿಂಗಾಯತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಈದ್ಗಾದಲ್ಲಿರೋ ತುಂಡು ಗೋಡೆಯೇ ಇರಲ್ಲ. ದೇಶದೊಳಗೆ ವಿದ್ರೋಹಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಹಿಂದೂಗಳು ಒಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದ ಗಣೇಶನ ಮೆರವಣಿಗೆ (ETV Bharat)

ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನೇ ಕದ್ದೊಯ್ದ ಕಳ್ಳರು: ಚತುರ್ಥಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನೇ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ಘಟನೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಶುಕ್ರವಾರ) ನಡೆದಿದೆ.

ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ, ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಯರಗಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನೇ ಕಳವು ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

