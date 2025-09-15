ETV Bharat / state

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಈದ್​ ಮಿಲಾದ್​ ಮೆರವಣಿಗೆ: ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಯುವಕರು

ಸೆ.6ರಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ನಿಮಜ್ಜನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿನ್ನೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

EID MILAD PROCESSION IN BELAGAVI BELAGAVI ಈದ್​ ಮಿಲಾದ್​ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಈದ್​ ಮಿಲಾದ್​ ಮೆರವಣಿಗೆ: ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 15, 2025 at 10:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರು, ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಸೆ. 5ರಂದು ಈದ್‌–ಮಿಲಾದ್‌ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸೆ.6ರಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ನಿಮಜ್ಜನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈದ್‌–ಮಿಲಾದ್‌ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸೆ.14ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡುವ ಮೂಲಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದರು.

EID MILAD PROCESSION IN BELAGAVI BELAGAVI ಈದ್​ ಮಿಲಾದ್​ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಈದ್​ ಮಿಲಾದ್​ ಮೆರವಣಿಗೆ (ETV Bharat)

ಅಂದು ಮುಂದೂಡಿದ್ದ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಭಾನುವಾರ (ಸೆ.14) ನಗರದ ಹಳೇ ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತ, ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ, ಲಿಂಗರಾಜ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ, ಧರ್ಮವೀರ ಸಂಭಾಜಿ ವೃತ್ತ ಮಾರ್ಗ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಹಜರತ್‌ ಸೈಯದ್‌ ಅಸದ್‌ಖಾನ್‌ ದರ್ಗಾ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.

EID MILAD PROCESSION IN BELAGAVI BELAGAVI ಈದ್​ ಮಿಲಾದ್​ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಈದ್​ ಮಿಲಾದ್​ ಮೆರವಣಿಗೆ (ETV Bharat)

ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೆಳೆದರು. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಧ್ವಜಗಳ ಹಾರಾಟ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಮೆರವಣಿಗೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಕವ್ವಾಲಿಗಳ ಸದ್ದು ಕೇಳಿ ಬಂತು ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯುವಕರು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವರಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮ್‌, ಲಡ್ಡು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಶರಬತ್‌ ವಿತರಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಮೆರೆದರು.

ಮೆರವಣಿಗೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಆಸೀಫ್ ಸೇಠ್, "ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಗೋಣ. ಹಿರಿಯರು ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಣ. ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಪ್ರೀತಿ, ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಾಳೋಣ" ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಈದ್ ಎ ಮಿಲಾದ್ ಉನ್ ನಬಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರ ಜನ್ಮೋತ್ಸವದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. 'ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರು ಇಡೀ ಮಾನವೀಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅರಿತು ನಾವೆಲ್ಲಾ ಬಾಳಬೇಕಿದೆ. ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜವು ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ ಸಹಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಯರಿಗಳ‌ನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇಡಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.

ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಫಿರೋಜ್‌ ಸೇಠ್‌ ಮಾತನಾಡಿ, "ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲೆಂದು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಈದ್‌–ಮಿಲಾದ್‌ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಂದೂಡಿ, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾವೈಕ್ಯದ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ–ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಹೋದರರಂತೆ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯಹಸ್ತ ಚಾಚೋಣ" ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರೋಹನ್‌ ಜಗದೀಶ, ಮೌಲಾನಾ ಸಯ್ಯದ್ ಮೊಹ್ಮದ್ ಹಜರತ್ ಕಾಶೀಮ್ ಸಾಬ್, ಧರ್ಮಗುರು ಪೀರಸಾಬ್‌ ಸಯ್ಯದ್‌ ಕಾಶೀಮ್‌ ಅಶ್ರಫ್, ಡಿಸಿಪಿ ನಾರಾಯಣ ಭರಮನಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿ ಮುಖಂಡರಾದ ವಿಕಾಸ ಕಲಘಟಗಿ, ರಂಜೀತ ಚವ್ಹಾಣ ಪಾಟೀಲ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಸರಾ ದೀಪಾಲಂಕಾರ, ಡ್ರೋನ್ ಶೋ ಪೋಸ್ಟರ್, ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

EID MILAD PROCESSION IN BELAGAVIBELAGAVIಈದ್​ ಮಿಲಾದ್​ ಮೆರವಣಿಗೆಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್EID MILAD PROCESSION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಜೇಡ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಲು ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ಬೆಸ್ಟ್​: ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್​​​ಗಳು ಹೀಗಿವೆ!

'ಕಾಂತಾರ'ದಲ್ಲಿ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು: 'ರಿಷಬ್​ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಸಮಾನ' ಎಂದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ದಿಲ್ಜಿತ್​ ದೋಸಾಂಜ್​

26 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್​, 7 ಸೀಟರ್, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ: ಆದ್ರೂ ತಗ್ಗಿದ ಈ ಕಾರು ಮಾರಾಟ!

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ: ಹಸಿಕೊಬ್ಬರಿಯಿಂದ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.. ಅದರ ಗಮ್ಮತ್ತೇ ಬೇರೆ!!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.