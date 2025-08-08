Essay Contest 2025

ಮತಗಳ್ಳತನದ ವಿರುದ್ಧ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ನಿಯೋಗ ದೂರು: ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ

ಮತಗಳ್ಳತನದ ವಿರುದ್ಧ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್​ ನಿಯೋಗ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಬಂತು.

ಮತಗಳ್ಳತನ ವಿರುದ್ಧ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ನಿಯೋಗ ದೂರು: ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 8, 2025 at 8:58 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್​​ ನಿಯೋಗ ಮತಗಳ್ಳತನ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹದೇವಪುರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ಕಡೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದಿಂದಲೇ ಮತ ಅಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ದೂರು ನೀಡಿದರು.

ಆದರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನೇ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ದೂರು ನೀಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ದೂರು ಕೊಡಲು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಲಿಲ್ಲ.

ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ನಿನ್ನೆ ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಮತಗಳ್ಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಫಿಡವಿಟ್​ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ಹೋದ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಎದ್ದುಕಂಡಿತು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಖುದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ದೂರು ನೀಡಲು ತೆರಳಲಿಲ್ಲ.

ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಸಿ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಹಾಗೂ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವ ದೂರಿನ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಶಾಸಕರಾದ ಎನ್.ಎ.ಹ್ಯಾರೀಸ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯ ಬಸಗೌಡ ಬರ್ದಾಲಿ, ಎಐಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾದರ್ಶಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಆಲಿ ಖಾನ್, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಜಯ್ ಮುಳಗುಂದ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ದೂರಿನ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ?: ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ 2024ರ ವೇಳೆ ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು 6,59,826 ನೋಂದಾಯಿತ ಮತದಾರರ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮತದಾರರು ನಕಲಿ, ಅನರ್ಹರಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ 24 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರ ಪೇಪರ್​ ಫೊಟೋವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು, ತಂದೆ, ವಯಸ್ಸು, ಲಿಂಗ, ವಿಳಾಸವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದೆ.

ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ನೋಂದಣಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಫೊಟೋಗಳನ್ನು ತುಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆರು ತಿಂಗಳು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಹದೇವಪುರದಲ್ಲಿ 15% ನೋಂದಾಯಿತ ಮತದಾರರು ಸಂದೇಹಾಸ್ಪದವಾಗಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಏಳು ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಿಂತ ಒಟ್ಟು 82,178 ಮತಗಳ ಅಂತರದ ಮುನ್ನಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಹದೇವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 1,14,046 ಮತಗಳ ಬೃಹತ್ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ 2024 ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮತಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್, ಭಾವಚಿತ್ರ ಹೊಂದಿದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತನಿಖಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಅಂತಿಮ‌ ಮತಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ನಕಲಿ ಮತದಾರರ ಪ್ರಭಾವ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಎಇಆರ್ ಒಎಸ್, ಇಆರ್ ಒಎಸ್​ಗಳನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿ, ದಂಡ ಹಾಕಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಖಲೆ ನೀಡಲು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಸೂಚನೆ: ಇತ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ನಿಯೋಗ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದೂರಿನ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್​ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, "ನಿಮ್ಮ 5.08.2025 ದಿನಾಂಕದ ದೂರಿನ ಪ್ರತಿಯನ್ನು 8.08.2025ಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಮತಗಳ್ಳತನ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.‌

ಹೀಗಾಗಿ ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿ ನಿಯಮ 1960 ನಿಯಮ 20(3)(b)ದ ಪ್ರಕಾರ ಅಫಿಟವಿಟ್​ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್​ಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

