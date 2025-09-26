ಈ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ, ವಿಚ್ಛೇದಿತ ದಂಪತಿ ಒಂದಾಗುವ ನಂಬಿಕೆ
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎ.ಜೆ.ರಾಜು ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಎಂಬ ದಂಪತಿಯ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೊಂಬೆಗಳಿವೆ.
ಹಾಸನ: ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಲ್ಲಿನ ಎ.ಜೆ.ರಾಜು ಮತ್ತು ರಾಣಿ ದಂಪತಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರುವ ಬೊಂಬೆಗಳ ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೊಂಬೆಗಳಿವೆ.
ಈ ಬಾರಿ 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನವರಾತ್ರಿ ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣ, ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ದೃಶ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟದ ಬೊಂಬೆಗಳೇ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ ರಾಣಿ ಪಟ್ಟದ ಬೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟದ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮದುಮಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಪದ್ಧತಿಯಿದ್ದು, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಯ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದೆ.
2000 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೊಂಬೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ: ನವರಾತ್ರಿಯ ಒಂಭತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಕಡೆಯ ದಿನ ಪಟ್ಟದ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನವದುರ್ಗೆಯರು, ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು, ಸಪ್ತ ಮಾತೃಕೆಯರು, ಸೂತ್ರದ ಗೊಂಬೆಗಳು, ರಾವಣನ ದರ್ಬಾರ್, ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ, ಭಗವಧ್ವಜ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕ, ಭಗವದ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಸನ್ನಿಧಿ, ಗಣೇಶ ಮಂಡಳ, ಚಹಾ ಅಂಗಡಿ, ಕೈಲಾಸ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ವಿಷ್ಣು ದಶಾವತಾರ, ಕೃಷ್ಣನ ರಾಸಲೀಲೆ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯ, ಜಂಬೂಸವಾರಿ, ಜನಪದ ವಾದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ, ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ, ಕೊಲಿನ ಗಣಪ, ಜಾರುಬಂಡಿ ಗಣೇಶ, ಉಯ್ಯಾಲೆ ಗಣಪ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗಣಪ ಹೀಗೆ ಗಣೇಶನ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಿರುವ 156 ಮಾದರಿಯ ವಿನೂತನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ, ಲವಕುಶರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ, ಸಂಜೀವಿನ ಪರ್ವತ, ಜನಪದ ತಂಡಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವಿವಿಧ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಬೊಂಬೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರದರ್ಶನ ಬೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬದರಿನಾಥ, ಕೇದಾರನಾಥ, ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟ, ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮತ್ತು ವಿಂಧ್ಯಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ, ಭೂ ವೈಕುಂಠ ಪಂಡಾರಪುರ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಬೊಂಬೆಗಳು, ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪ್ರತಿಮೆ, ಆದಿಯೋಗಿ, ಏಕತಾ ಮೂರ್ತಿ, ಮೈಸೂರಿನ ದೊಡ್ಡ ಗಡಿಯಾರ, ಅರಮನೆಯ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ, ಮಹಿಷಾಸುರ, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕತರು, ಗೇಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕೊನಾರ್ಕ್ ಸೂರ್ಯ ದೇವಾಲಯ, ಬೇಲೂರು ಶಿಲಾಬಾಲಿಕೆಯರು, ನ್ಯಾಯ ದೇವತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಿಧ ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಬೊಂಬೆ ಖರೀದಿ: ಬೊಂಬೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಗುಜರಾತ್, ಗೋವಾ, ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಗೊಂಬೆಗಳು, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಂಜಾವೂರಿನ ಗೊಂಬೆಗಳು, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಗೊಂಬೆಗಳು, ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿಯೂ ಖರೀದಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೊಂಬೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದ್ದ ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ ಗೊಂಬೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಕರು, ದಾಸ ಶರಣರು, ಕೀಲುಗೊಂಬೆಗಳು, ಕಥಕ್ಕಳಿ ನೃತ್ಯದ ಗೊಂಬೆ. ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬೊಂಬೆಗಳು, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ, ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ, ಮದುವೆ ದಿಬ್ಬಣ, ವಾಲುಗೋಪುರ, ವಿವೇಕಾನಂದ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಬೊಂಬೆಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿದ ಇಂದು ತೆರೆಮರೆಗೆ ಸರಿದಿರುವ ಕೆಲವು ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿರುವುದು ಬೊಂಬೆಗಳೊಂದಿಗೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೂ, ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ನಗು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗದಿರಲಿ. ವಯಸ್ಸು, ಲಿಂಗ, ಧರ್ಮವನ್ನು ದಾಟಿ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗ ಇಂದಿನ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಬದಲಿಗೆ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಸಂತಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ರೀತಿ ಬೊಂಬೆಗಳ ಕೂರಿಸುವಿಕೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.
ಇಬ್ಬರು ರಾಕ್ಷಸರ ಸಂಹಾರದ ಸಂಕೇತ: ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರ, ಮಹಿಷಾಸುರರು ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳಿಂದಲೇ ವರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಇಡೀ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಮೊರೆಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆಕೆ ಈ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಸ್ತ್ರಶಕ್ತಿ, ಶಸ್ತ್ರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಅವರನ್ನು ವಧೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ನಂತರ ಬೊಂಬೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದಾಗ, 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರ, ಮಹಿಷಾಸುರರ ಸಂಹಾರವನ್ನು ಆದಿಶಕ್ತಿ (ದುರ್ಗಾಮಾತೆ) ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನವರಾತ್ರಿ ಎಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ, ಮಾರನೇ ದಿನ ವಿಜಯದಶಮಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ: ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿರುವ ಬೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಟ್ಟದ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಲು ಬರುವವರು ಹರಕೆ ಹೊರುತ್ತಾರೆ. ಹರಕೆ ತೀರಿದ ಬಳಿಕ ಆ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇವರ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪೂಜಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗಿದೆಯಂತೆ. ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ದಂಪತಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ಕಷ್ಟ-ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ದೂರವಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗೊಂಬೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೂ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ದಸರಾ ಬೊಂಬೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಕಲಾವಿದ ಎ.ಜಿ.ರಾಜು ಅವರ ಮಾತು.
ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ನವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆ: ಎ.ಜಿ.ರಾಜು ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಾಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಂಬಲ. ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಇಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಪ್ರೇರೆಪಿಸುತ್ತದೆ. ಬೊಂಬೆಳಗನ್ನು ಕಳೆದ 26 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮೂಲತಃ ಮೈಸೂರಿನವಳು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಾಗಿವೆ. ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎಂದವರಿಗೆ ಅದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ. ದೈವ ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ದೈವ, ಅವರವರ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಚಿಂತನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮೊಬೈಲ್ ಮೋಹದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಬರಬೇಕಿದೆ: ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಂದು ಬೊಂಬೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೂರಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೋ ಅದನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನು ಕಷ್ಟ. ಮೊಬೈಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಬೊಂಬೆಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಿದೆ. ನಾವು ಹಲವು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೇ, ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬೊಂಬೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್.
ಬೊಂಬೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಾಳ್ಮೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ: ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ ಬೇರಲ್ಲೂ ಕಾಣದ ಬೊಂಬೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 10 ರಿಂದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವರು ಬೊಂಬೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಪತಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದು, ಪತ್ನಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೇ, ಕಳೆದ ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರೇ ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ನೋಡುಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬೊಂಬೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದ ಪೂಜಾ ಪ್ರವೀಣ್.
