ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯ್ತು 48 ಕಿ.ಮೀ. ಹೆದ್ದಾರಿ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆ!
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : September 9, 2025 at 11:32 AM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು
ಮಂಗಳೂರು: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಸದ್ಯದ ತಲೆನೋವು. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಸಿ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸದ್ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ನಂತೂರಿನಿಂದ ತಲಪಾಡಿಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಮುಕ್ಕದಿಂದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಸ್ತಾನದವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬಳಸಿ ಡಾಮರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ನೂರಾರು ಟನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ 170 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 48ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 66ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಬಳಸಿ ಈ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಳೆ ಅಧಿಕವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಮರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂಡಗುಂಡಿಗಳು ಬೇಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಎನ್ಎಚ್ ಮಂಗಳೂರು ಕಚೇರಿಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಇಂಡಿಯನ್ ರೋಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಐಆರ್ಸಿ) ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂಧ್ರತೆಯ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಬಳಸುವಂತೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ರಸ್ತೆಯ ಗಟ್ಟಿತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಟಾರ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಡಾಮರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ರೀತಿ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಟಾರ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಡಾಮರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಎಂಆರ್ಎಫ್ ಘಟಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಂಗಳಾ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಇನ್ನಾ ಎಂಬ ಉಪಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕಂಪೆನಿ ಎಲ್ಡಿಪಿಇಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಜನವರಿಯಿಂದ ಮೇ ನಡುವೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, 170 ಟನ್ನಷ್ಟು ಕ್ಯಾರಿಬ್ಯಾಗ್, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಿ ಕೊಡುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮರುಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ NHAI ನ ಮಂಗಳೂರು ಕಚೇರಿಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಜಾವೇದ್ ಅಜ್ಮಿ, "ನಾವು 48 ಕಿಮೀ ಸರ್ವೀಸ್ ರೋಡ್ಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 120 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತಲಪಾಡಿಯಿಂದ ನಂತೂರು ಸರ್ವೀಸ್ ರೋಡ್ ಮತ್ತು ಮುಕ್ಕದಿಂದ ಸಾಸ್ತಾನದವರೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆಯುಳ್ಳದು. ಇದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಇನ್ನು ಈ ರಸ್ತೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟಡ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಮಂಗಳಾ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಎಂಡಿ ದಿಲ್ ರಾಜ್ ಆಳ್ವ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಾ ಕಂಪೆನಿಯರು ಎಲ್ಡಿಪಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. 250 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಂದ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಎಂಆರ್ಎಫ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 200 ಟನ್ ಎಲ್ಡಿಪಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡ್ ಮಾಡಿ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ಡಾಮರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಗ್ರಾಪಂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಆದದ್ದು, ನಮಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ" ಎಂದರು.
